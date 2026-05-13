Prateek Yadav: प्रतीक यादवच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिझम काय? डॉक्टरला बोलावण्याचीही संधी मिळाली नाही...

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे पुत्र प्रतीक यादव यांच्या अकस्मात निधनाचे कारण आता स्पष्ट झाले आहे. शवविच्छेदन अहवालानुसार, फुफ्फुसातील मुख्य रक्तवाहिनीत मोठ्या प्रमाणात रक्ताची गाठ (पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिझम) निर्माण झाल्याने त्यांचा श्वास आणि हृदयक्रिया एकाचवेळी थांबली. याला वैद्यकीय भाषेत कार्डिओरेस्पिरेटरी कोलॅप्स असे म्हटले जाते. या स्थितीत रुग्णाला वाचवण्याची कोणतीही संधी उरत नाही, इतकी ती वेगवान आणि जीवघेणी असते..पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिझम म्हणजे काय?सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, शरीरातील कोणत्याही रक्तवाहिनीत रक्त गोठून गाठ तयार होते. ही गुठळी रक्तप्रवाहातून फुफ्फुसापर्यंत जाते आणि तेथील मुख्य रक्तवाहिनी पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात अडवते. परिणामी, फुफ्फुसात रक्त आणि ऑक्सिजन पुरवठा अचानक थांबतो. यामुळे हृदयावर अतिरिक्त दाब पडतो आणि काही मिनिटांतच मृत्यू ओढवू शकतो. प्रतीक यादवांच्या बाबतीतही पायातील रक्तवाहिनीत प्रथम गाठ तयार झाल्याचे आणि ती फुफ्फुसापर्यंत पोहोचल्याचे शवविच्छेदनात आढळून आले..स्वयंपाकघरात अचानक कोसळले, उठले नाहीतबुधवारी पहाटे प्रतीक यादव यांची प्रकृती एकदम बिघडली. ते स्वयंपाकघरात बेशुद्ध अवस्थेत पडले. जवळच्या मित्राने सांगितले की, त्यांच्या अचानक पडण्याने संपूर्ण कुटुंबात खळबळ उडाली. तातडीने सिव्हिल हॉस्पिटलशी संपर्क साधण्यात आला. डॉक्टरांचे पथक त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले, तेव्हा त्यांची नाडी थांबलेली होती. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात हलवण्यात आले. सकाळी ५:५५ वाजता रुग्णालयात दाखल केले असता, त्यांच्या हृदयाचे ठोके आणि श्वास दोन्ही बंद झाले होते. सर्व प्रयत्न करूनही डॉक्टरांना त्यांना जिवंत ठेवता आले नाही आणि त्यांना मृत घोषित करण्यात आले..दोन तास चालले शवविच्छेदनप्रतीक यादव यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण समजून घेण्यासाठी बुधवारी सकाळी शवविच्छेदन करण्यात आले. सहा सदस्यीय तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने हे शवविच्छेदन सुमारे दोन तास चालवले. या प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे हृदय व इतर महत्त्वाचे अंतर्गत अवयव जतन करून पुढील तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. संपूर्ण शवविच्छेदन प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करण्यात आले. तज्ज्ञांनी शरीरातील सर्व अवयवांची बारकाईने तपासणी केली..शरीरावर कोणत्याही जखमांच्या खुणा नाहीतमृत्यूनंतर काही माध्यमांनी प्रतीक यादव यांच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा असल्याचा दावा केला होता. मात्र, शवविच्छेदन अहवालाने हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या शरीरावर कोणत्याही बाह्य जखमा किंवा इजा आढळल्या नाहीत. संपूर्ण तपासणीत फक्त फुफ्फुसातील रक्तगाठ हेच मृत्यूचे प्रमुख कारण समोर आले.