Pratik Yadav: शरीराच्या ६ भागांवर जखमांच्या खुणा अन्... प्रतीक यादव यांचा मृत्यू कसा झाला? शवविच्छेदन अहवालातून मृत्यूचं खरं कारण समोर

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि महिला आयोगाच्या उपाध्यक्षा अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यादव यांचा शवविच्छेदन अहवाल समोर आला आहे. समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या धाकट्या भावाच्या मृत्यूचे कारण या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अहवालानुसार, रक्ताची गुठळी तयार झाली होती. ही गुठळी शरीराच्या खालच्या भागातून वरच्या भागात गेली. .शवविच्छेदन अहवालानुसार, गुठळ्यांमुळे फुफ्फुसांना संसर्ग झाला. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांचा मृत्यू झाला. अंतर्गत अवयवांच्या अहवालातून अधिक तपशील मिळेल. फुफ्फुसांच्या शिरांमध्ये रक्ताची गुठळी झाल्यामुळे हृदय आणि श्वसनक्रिया बंद पडली, ज्यामुळे मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी पुढील तपासणीसाठी हृदय आणि फुफ्फुसांचे नमुने जतन करून ठेवले आहेत. .प्रतीक यादवचं निधन कोणत्या आजाराने? मुंबईतही घेतलेले उपचार, ३ दिवसांपूर्वी मेदांता रुग्णालयातही केलं होतं दाखल.याव्यतिरिक्त, शरीराचे काही अवयव रासायनिक विश्लेषणासाठी जतन करून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. शरीरावर आढळलेल्या सर्व जखमा मृत्यूपूर्व होत्या. प्रतीक यादव यांचे बुधवार, १३ मे २०२६ रोजी सकाळी निधन झाले. ३८ वर्षीय प्रतीक हे दिवंगत समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे सुपुत्र होते. त्यांना उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास नेण्यात आले. .तिथे तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. सिव्हिल हॉस्पिटलचे संचालक जी.सी. गुप्ता यांनी सांगितले की, हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच प्रतीक यांचा मृत्यू झाला होता. प्रतीक यांच्या निधनाची बातमी मिळाल्यानंतर काही वेळातच सपा प्रमुख अखिलेश यादव किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या शवागारात पोहोचले. पत्रकारांशी बोलताना अखिलेश यादव म्हणाले, "तो खूप चांगला होता. मी प्रतीकला आधीच त्याच्या तब्येतीची काळजी घेण्यास सांगितले होते."