Pregnant Woman Killed : पतीकडून गर्भवती पत्नीचा मोटारीने उडवून खून, अपघात भासविण्याचा प्रयत्न; सासू, पतीकडून वारंवार छळ

Woman Killed by Husband : गर्भवती पत्नीवर मोटार घालून अपघात भासवून खून करण्यात आल्याची घटना कागवाड तालुक्यात शिरगुप्पी-उगार रस्त्यावर घडली. याप्रकरणी संशयित पतीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. चैताली प्रदीप किरणगी (वय २२, रा. उगार बी. के., ता. कागवाड) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे. प्रदीप अण्णासाब किरणगी (रा. उगार बी. के.) असे संशयित मारेकरी पतीचे नाव आहे..याबाबत कागवाड पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली अधिक माहिती अशी, कागवाड तालुक्यातील उगार बुद्रुक येथील वकील असणाऱ्या प्रदीप अण्णासाब किरणगी याने आपल्या गल्लीतीलच चैताली अण्णासाहेब माळी हिच्याशी तीन वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. विवाहानंतर पती व सासूकडून तिचा छळ करण्यात येत होता. ती गर्भवती असल्याने रविवारी (ता. ७) पती प्रदीप पत्नी चैताली हिला रुग्णालयात दाखविण्यासाठी शिरगुप्पीकडे दुचाकीवरून घेऊन आला होता..रुग्णालयात दाखवून परत उगार बुद्रुककडे जाताना रस्त्यामध्ये लघुशंकेला जाण्याचे निमित्त करून त्याने दुचाकी थांबविली. याचवेळी रस्त्याकडेला थांबलेल्या चैतालीला मोटारीने जोराची धडक दिली. तिच्या डोक्याला गंभीर इजा झाली. तिला मोटारीतून मिरज येथील सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. उपचार सुरू असताना सोमवारी तिचा मृत्यू झाला. या सर्व घटना प्रकरणात चैतालीचे वडील अण्णासाहेब माळी यांना शंका आल्याने त्यांनी कागवाड पोलिसात तक्रार नोंदविली. चौकशी केली असता खुनाच्या घटनेला वाचा फुटली. याप्रकरणी चैतालीचे वडील अण्णासाहेब माळी यांनी चैतालीचा पती प्रदीप व सासू भौरव्वा किरणगी आणि मोटारचालकाविरोधात तक्रार दिली आहे. याप्रकरणी पतीला पोलिसांनी अटक केली आहे. मोटारचालकाचे नाव समजू शकलेले नाही. पोलिसांनी त्यालाही ताब्यात घेतल्याचे समजते..Belgaum Family Suicide : एकाच घरातील चौघांनी घेतला गळफास, धक्कादायक कारण आलं समोर; घराच्या झाडाझडतीत अनेक बाबी समोर.घटनास्थळी मंगळवारी (ता. ९) अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक रामनगौडा बसरगी, अथणीचे उपाधीक्षक प्रशांत मुन्नोळी, मंडल पोलिस निरीक्षक संतोष हळ्ळूर, कागवाडचे उपनिरीक्षक राघवेंद्र खोत यांनी भेट दिली. कागवाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. गर्भवतीचा खून झाल्याने हळहळ तीन वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह केलेली चैताली किरणगी ही सात महिन्यांची गर्भवती होती. एकाच गल्लीत राहणारे दोघेही होते. लग्नानंतर काही दिवसांतच तिचा पती व सासूकडून छळ होत होता, अशी तक्रार तिच्या वडिलांनी केली आहे. सात महिन्यांच्या गर्भवतीचा खून झाल्याने उगारमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.