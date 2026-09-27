Premanand Maharaj Disciple Death : आश्रमाच्या छतावरून खाली पडले अन् मृत्यू; प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याच्या मृत्यूचं गूढ कायम

वृंदावन येथील प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवचनकार प्रेमानंद महाराज यांचे शिष्य दीपक लोधी ऊर्फ ‘रसिका दुलारी शरण’ यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात नवी माहिती समोर आली आहे. शुक्रवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास वृंदावनमधील बाराह घाट रोडवरील गुरु कृपा कुंज आश्रमाच्या इमारतीवरून खाली पडल्याने दीपक लोधी यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर समोर आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या प्राथमिक तपासणीत ते स्वतः छतावरून खाली पडल्याचे दिसत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. मात्र, मृत्यूमागील नेमक्या परिस्थिती बाबत अद्याप तपास सुरु आहे. .वृंदावनचे सर्कल ऑफिसर संदीप कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीपक लोधी यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून अहवालात अतिरक्तस्रावामुळे मृत्यू झाल्याचे नमूद आहे. उंचावरून पडल्यामुळे शरीराला गंभीर दुखापत झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, रक्तस्रावाचे नेमके कारण वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या अहवालातून अधिक स्पष्ट होणार आहे..Nagpur Tragidy: आजाराच्या वेदना असह्य, मायलेकाने कवटाळले मृत्यूला; कोतवालीतील हृदयद्रावक घटना; विषारी औषध घेऊन जीवन संपविले.या प्रकरणातील आणखी एक बाब पोलिसांच्या तपासात समोर आली आहे. दीपक लोधी राहत असलेल्या खोलीतून एक ग्राइंडर सापडला आहे. तसेच त्यांच्या गुप्तांगाला गंभीर दुखापत झाल्याचे पुरावे शवविच्छेदनादरम्यान आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या दुखापतीचा आणि खोलीत सापडलेल्या ग्राइंडरचा परस्पर संबंध काय आहे, याचा तपास केला जात आहे. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले असून सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर उपलब्ध माहितीचीही पडताळणी सुरू आहे. .दरम्यान, दीपक लोधी यांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांचे मेहुणे सोनू पटेल यांनी सांगितले की, दीपक हे गेल्या काही काळापासून आश्रमाशी जोडले गेले होते. दीक्षा घेतल्यानंतर त्यांचा कुटुंबीयांशी संपर्क कमी झाला होता. कुटुंबीय आश्रमात भेटण्यासाठी गेल्यानंतरही त्यांना दीपक यांची भेट घेता आली नसल्याचा दावा सोनू पटेल यांनी केला आहे. तसेच दीपक यांच्याकडे मोबाईल फोन नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे कुटुंबीयांचे दावे असून त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे बाकी आहे. .दरम्यान, दीपक लोधी आश्रमाच्या छतावर जाताना आणि त्यानंतर खाली पडताना दिसत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहे. या फुटेजसह फॉरेन्सिक पुरावे, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर तपासाच्या आधारे मृत्यूमागील नेमकी परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आत्महत्येची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असली, तरी कुटुंबीयांच्या तक्रारीनंतर सर्व बाबींचा तपास केला जात आहे. दीपक लोधी यांच्यावर वृंदावनमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.