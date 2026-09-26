देश

प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याने इमारतीवरून मारली उडी, प्रायव्हेट पार्ट कापलेला; वृंदावनात घटनेने खळबळ!

Vrindavan Crime: प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याने इमारतीवरून मारली उडी मारत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. तसेच त्याचे गुप्तांग कापले असल्याचे आढळले आहे.
Premanand Maharaj Disciple Suicide Case

Premanand Maharaj Disciple Suicide Case

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मथुरा : वृंदावनच्या वराहघाट येथे एक खळबळजनक घटना घडली आहे. संत प्रेमानंद महाराज यांच्याकडून दीक्षा घेतलेल्या एका तरुण भिक्षूने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आश्रमातील चार मजली इमारतीवरून उडी मारत तरुण भिक्षूने स्वतःचा जीव संपवला. इतकेच नव्हे तर तपासणीदरम्यान तरुणाचे गुप्तांग कापले गेले असून त्याच्या खोलीत रक्ताने माखलेले एक ग्राइंडर आढळून आले आहे.

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Suicide cases in Maharashtra
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