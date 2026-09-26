प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याने इमारतीवरून मारली उडी, प्रायव्हेट पार्ट कापलेला; वृंदावनात घटनेने खळबळ!

मथुरा : वृंदावनच्या वराहघाट येथे एक खळबळजनक घटना घडली आहे. संत प्रेमानंद महाराज यांच्याकडून दीक्षा घेतलेल्या एका तरुण भिक्षूने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आश्रमातील चार मजली इमारतीवरून उडी मारत तरुण भिक्षूने स्वतःचा जीव संपवला. इतकेच नव्हे तर तपासणीदरम्यान तरुणाचे गुप्तांग कापले गेले असून त्याच्या खोलीत रक्ताने माखलेले एक ग्राइंडर आढळून आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वृंदावनच्या वराहघाट परिसरात प्रेमानंद महाराजांचा केलिकुंज आश्रम आहे. यापुढे थोड्याच अंतरावर प्रेमानंद महाराजांचे दीक्षा घेतलेल्या शिष्यांना राहण्यासाठी चार मजली गुरु कृपा कुंज आश्रम आहे. याठिकाणी शुक्रवार (ता. २५) रोजी सकाळच्या सुमारास ही धक्कादायक घटना घडली. भिक्षू दीपक उर्फ रसिक दुलारी शरण (२५) असे मृत तरुणाचे नाव असून तो जबलपूर येथील रहिवासी असल्याची माहिती आहे..मुंबईत विसर्जन मिरवणुकीत भरधाव कार घुसली, गणपतीच्या ट्रॉलीला धडक देत 4 जणांना उडवलं; घटनास्थळाचा VIDEO .नेमके काय घडले?प्रेमानंद महाराज यांचा शिष्य असणारा तरुण भिक्षू दीपक उर्फ रसिक दुलारी शरण याने वराहघाट येथील चार मजली गुरु कृपा कुंज आश्रमाच्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच जखमी तरुणाला उपचारासाठी तातडीने सर्वोदय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र यावेळी उपचारादरम्यान तरुणाचा मृत्यू झाला..या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या तपासात रसिक दुलारी शरण दोन वर्षांपासून संत प्रेमानंद यांच्या परिवाराचा सदस्य होता. त्याने प्रेमानंद महाराज यांच्याकडून दीक्षा घेतली असून तो बारा घाट येथील राधा वाटिकेजवळील एका चार मजली इमारतीत राहत असल्याची माहिती समोर आली. .Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं? .तसेच तपासणीदरम्यान तरुणाचे गुप्तांग कापले गेले असून त्याच्या खोलीत रक्ताने माखलेले एक ग्राइंडर आढळून आले आहे. ज्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी मृताच्या खोलीतून एक डायरी आणि रक्ताने माखलेले ग्राइंडर जप्त केले. रसिक दुलारी शरणचे गुप्तांग कापण्यासाठी या ग्राइंडरचा वापर करण्यात आला असेल, असा अंदाज पोलिसांनी मांडला आहे..सीसीटीव्ही फुटेज समोरया घटनेप्रकरणी पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असून त्यामध्ये, तरुण चार मजली इमारतीवरून उडी मारत असल्याचे दिसून येत आहे. या आत्महत्येमागचे कारण अद्याप समोर आले नसून तरुणाचे गुप्तांग कापलेले असल्याने हे प्रकरण अधिकच संशयास्पद बनले आहे. सध्या या घटनेचा पोलीस अधिक तपास करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.