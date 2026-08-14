लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाचा भव्य सोहळा! ध्वजारोहणापासून भाषणापर्यंत... १५ ऑगस्टला काय-काय घडणार? वाचा मिनिट-टू-मिनिट वेळापत्रक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्राला संबोधित करणार आहे. स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचा संपूर्ण कार्यक्रम सुरक्षेपासून ते पंतप्रधानांचे आगमन आणि ध्वजारोहणापर्यंत निश्चित झाला आहे. या कार्यक्रमात सकाळी ६:५० वाजता गार्ड ऑफ ऑनर लाल किल्ल्यावर आपले स्थान घेईल. सकाळी ६:५५ वाजता संरक्षण सचिव लाल किल्ल्यावर पोहोचतील. तटबंदीखालील निर्धारित ठिकाणी जातील. .यानंतर सकाळी ६:५६ ते ७ च्या दरम्यान लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख, हवाई दलप्रमुख आणि संरक्षण प्रमुख लाल किल्ल्यावर पोहोचतील. सकाळी ७:०५ वाजता संरक्षण राज्यमंत्री कार्यक्रमस्थळी पोहोचतील. सकाळी ७:११ वाजता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह लाल किल्ल्यावर पोहोचतील. सकाळी ७:१८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्याच्या लाहोरी गेटवर पोहोचतील. संरक्षण मंत्री, संरक्षण राज्यमंत्री आणि संरक्षण सचिव त्यांचे स्वागत करतील. .Parliament Monsoon Session: १७५ कोटी रुपयांचा चुराडा; ११७ तास वाया, २५ दिवसांत एकूण १९ बैठका.संरक्षण सचिव पंतप्रधानांची ओळख दिल्ली क्षेत्राच्या जनरल ऑफिसर कमांडिंग यांच्याशी करून देतील. त्यानंतर पंतप्रधान दिल्ली क्षेत्राचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग यांच्यासमवेत मानवंदनाची पाहणी करतील. पाहणीनंतर, पंतप्रधान लिफ्ट/पायऱ्यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीकडे जातील. संरक्षण मंत्री, संरक्षण राज्यमंत्री, संरक्षण प्रमुख आणि तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख पंतप्रधानांचे स्वागत करतील. सकाळी ७:३० वाजता, राष्ट्रगीताच्या गजरात पंतप्रधान राष्ट्रध्वज फडकवतील. .त्यानंतर गार्ड राष्ट्रीय सलामी देईल. बँड राष्ट्रगीत वाजवेल आणि २१ तोफांची सलामी दिली जाईल. त्यानंतर गार्ड ऑफ ऑनर तुकडी माघार घेईल. भारतीय हवाई दलाची एमआय-१७ हेलिकॉप्टर्स फ्लाईपास्ट करतील आणि समारंभातील पाहुण्यांवर फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव करतील. हेलिकॉप्टर्सवर तिरंगा आणि वंदे मातरम ध्वजही प्रदर्शित केले जातील. सकाळी ७:३६ वाजता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करतील. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर राष्ट्रगीत गायले जाईल. त्यानंतर फुगे सोडण्यात येतील. .Packaged Food Warning: ‘पॅकेज्ड फूड’वर धोक्याच्या सूचना का नाहीत?; केंद्र सरकारच्या चालढकलीवरून सर्वोच्च न्यायालय संतप्त.कार्यक्रम संपल्यानंतर पंतप्रधान तटबंदीवरून खाली उतरतील. संरक्षण मंत्री, संरक्षण राज्यमंत्री, केंद्रीय संरक्षण विभाग आणि तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख पायऱ्यांजवळ पंतप्रधानांना निरोप देतील. यानंतर पंतप्रधान, संरक्षण सचिव आणि दिल्ली क्षेत्राचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग हे लाल किल्ल्याच्या खालच्या मजल्यावर येतील आणि तेथून प्रस्थान करतील. याचा अर्थ असा की, १५ ऑगस्टच्या सकाळी होणाऱ्या या सोहळ्याची प्रमुख आकर्षणे म्हणजे ध्वजारोहण समारंभ, २१ तोफांची सलामी, हवाई दलाचे फ्लाईपास्ट आणि पंतप्रधानांचे राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.