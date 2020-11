PM मोदी आणि भुतानचे PM शेरिंग यांच्याहस्ते दुसऱ्या टप्प्यातील रुपे कार्डचा शुभारंभ

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भुतानचे पंतप्रधान लोटे शेरिंग यांच्यासोबत दुसऱ्या टप्प्यातील रुपे कार्डचा शुभारंभ केला. याद्वारे भुतानचे नागरिक भारतामध्ये रुपे नेटवर्कचा फायदा घेऊ शकतील. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोटे शेरिंग यांनी एका व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिंगच्या माध्यमातून या कार्डचा शुभारंभ केला.

We're thankful to you and your govt for the assurance to make the vaccine available for Bhutan,once they are ready for clinical use: Prime Minister of Bhutan Lotay Tshering https://t.co/arp7oSf6z3

