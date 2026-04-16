Narendra Modi: विरोध करणाऱ्यांना निवडणुकीत महिलांनी धडा दिला; क्रेडिट घ्या, पण महिला आरक्षणाला पाठिंबा द्या; मोदींची मोठी ऑफर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर आपले निवेदन देताना सांगितले की, आपल्या देशात महिला आरक्षणावर चर्चा सुरू झाल्यापासून आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत, देशातील महिलांनी या हक्काला विरोध करणाऱ्यांना माफ केलेले नाही. त्यांनी आपली परिस्थिती आणखीनच बिकट केली आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत असे घडले नाही. हे विधेयक सर्वांनी एकमताने मंजूर केल्यामुळे असे घडले नाही. कोणालाही राजकीय फायदा झाला नाही..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात हा एक असाच क्षण आहे. २५-३० वर्षांपूर्वी जर याची गरज भासली असती, तर याची अंमलबजावणी करून याला परिपक्व करून यात सुधारणा करता आली असती. आपल्या हजारो वर्षांच्या लोकशाहीचा प्रवास हा विकासाचाच राहिला आहे. सभागृहातील सर्व सदस्यांना या प्रवासाला नवीन आयाम देण्याची शुभ संधी मिळाली आहे. आपण सर्व भाग्यवान आहोत. धोरणनिर्मितीचा भाग होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आपण भाग्यवान आहोत. आपण भारतीय मिळून देशाला एक नवी दिशा देणार आहोत..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, २१ व्या शतकात भारत नव्या आत्मविश्वासाने पुढे वाटचाल करत आहे. आपल्याला जागतिक स्तरावरही स्वीकृती मिळत आहे. आम्ही हा क्षण भारताच्या विकासाच्या संकल्पाशी जोडला आहे. विकसित भारत म्हणजे केवळ उत्कृष्ट रेल्वे आणि रस्ते किंवा आर्थिक प्रगतीचे आकडे नव्हेत. आम्हाला असा विकसित भारत हवा आहे, ज्याच्या धोरणनिर्मितीत 'सबका साथ, सबका विकास' या मंत्राचा समावेश असेल. देशाच्या पन्नास टक्के लोकसंख्या धोरणनिर्मितीचा भाग असली पाहिजे..Nari Shakti Vandan Act Explained: राजकारणात महिलांचा आता सत्तेवर हक्क! ३३ टक्के आरक्षणाचा गेमचेंजर कायदा काय? विरोधकही का झाले अस्वस्थ!.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मी एका अत्यंत मागासलेल्या समुदायातून आलो आहे. ही संविधानाची ताकद आहे की देशाने अशा मागासलेल्या समुदायातील व्यक्तीवर एवढी मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. मी देशाचा आणि संविधान निर्मात्यांचा ऋणी आहे. आपल्या मुली अप्रतिम कामगिरी करत आहेत. त्यांना सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करून आपण आपली ऊर्जा का वाया घालवत आहोत? याला राजकीय तराजूत तोलू नका. हा राष्ट्रीय हिताचा निर्णय आहे.".ते म्हणाले की, आज एकत्र बसून, एकाच दिशेने विचार करण्याची आणि विकसित भारताच्या उभारणीत स्त्रीशक्तीचा सहभाग स्वीकारण्याची संधी आहे. महिला आपल्या निर्णयांकडे पाहतील, पण निर्णयांपेक्षाही अधिक त्या आपल्या हेतूंकडे पाहतील. आपली स्त्रीशक्ती आपल्या सदोष हेतूंना कधीही माफ करणार नाही. आम्ही महिलांना काहीतरी देत आहोत, असा आमचा भ्रम नाही. हा त्यांचा हक्क आहे. अनेक दशकांपासून तो हिरावून घेतला गेला आहे. आज त्याचे प्रायश्चित्त करण्याची संधी आहे.".ते म्हणाले की, २५-३० वर्षांपूर्वी, महिला आरक्षणाला विरोध करणारे आपला विरोध राजकीय पातळीच्या खाली जाऊ देत नसत. आज तसा विचार करण्याची चूक करू नका. गेल्या २५-३० वर्षांत, पंचायत निवडणूक प्रणालीमध्ये तळागाळाच्या पातळीवर यशस्वी झालेल्या महिला राजकीयदृष्ट्या जागरूक झाल्या आहेत. पूर्वी त्या गप्प राहत, समजून घेत पण आवाज न उठवता. आज त्या आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे, पक्ष किंवा विरोधी पक्ष कोणताही असो, पंचायतींचे प्रतिनिधित्व केलेल्या, लोकांचे सुख-दुःख अनुभवलेल्या लाखो भगिनी अस्वस्थ आहेत..पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "तुम्ही आंदोलन केले तर माझा राजकीय फायदा होईल; तुम्ही नाही केले तर कोणालाच फायदा होणार नाही. आम्हाला श्रेय नको आहे. श्रेय घ्या. उद्या आम्ही तुमचा फोटो प्रसिद्ध करून देऊ. श्रेय घ्या, ज्यांना आपला फोटो प्रसिद्ध करायचा आहे, आम्ही तो सरकारी पैशाने प्रसिद्ध करून देऊ. मी तुम्हाला श्रेयासाठी आगाऊच एक कोरा चेक देत आहे. हे विधेयक राज्यांमध्ये भेदभाव करत नाही. विकासाला गती देण्यासाठी महिलांचा सहभाग आवश्यक आहे..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज देशभरातील ९०० हून अधिक शहरांमध्ये महिला नगरपालिकांचे नेतृत्व करत आहेत. देशाच्या प्रगतीमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. जेव्हा हा अनुभव सभागृहाच्या अनुभवाशी जोडला जाईल, तेव्हा त्याची ताकद अनेक पटींनी वाढेल. भूतकाळातील कोणत्याही मर्यादा किंवा अडचणींवर मात करून धैर्याने पुढे जाण्याची आणि देशाच्या विकासात महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याची ही एक संधी आहे. आपण एकमताने पुढे जायला हवे. जर आपण एकमताने पुढे गेलो, तर सत्ताधारी बाकांवर दबाव येतो. सामूहिक शक्तीतून चांगले परिणाम मिळतात..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे राजकारणाच्या तराजूत तोलले जाऊ नये. देशाच्या अर्ध्या जबाबदारीचा भार उचलणाऱ्यांनाही हक्क आहे आणि त्यांना थांबवले जाऊ नये. संख्याबळावर आधीच एकमत झाले होते. मी जे काही काम करतो त्यावर दृष्ट लागू नये याची मला खात्री करून घ्यायची आहे. काळा शिक्का मारल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे.