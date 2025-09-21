PM Modi: आधी व्यापाऱ्यांच्या वेदनेचा संघर्ष सांगितला; नंतर नरेंद्र मोदींनी प्रत्येक भारतीयाला कोणता नवा मंत्र दिला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधन केले आहे. नवरात्रीच्या एक दिवस आधी येणारे हे संबोधन खूप खास मानले जात आहे. कारण उद्या नवीन GST लागू होत आहे. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, देशातील व्यापारी विविध करांच्या जाळ्यात अडकले होते. प्रवेश कर, विक्री कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट... आपल्या व्यावसायिकांवर डझनभर कर आकारले जात होते. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वस्तू पाठवण्यासाठी आपल्याला असंख्य फॉर्म भरावे लागत होते. अनेक अडथळे होते..ते म्हणाले की, २०१४ मध्ये जेव्हा देशाने मला ही जबाबदारी सोपवली तेव्हा एका परदेशी वृत्तपत्रात एक बातमी आली. त्यात म्हटले होते की जर एखाद्या कंपनीला आपला माल बेंगळुरूहून हैदराबादला पाठवायचा असेल तर ते इतके कठीण होते की त्यांना तोच माल बेंगळुरूहून युरोपला आणि नंतर युरोपहून हैदराबादला पाठवावा लागत होता. त्यावेळी ही परिस्थिती होती. हे फक्त एक अलीकडील उदाहरण आहे. लाखो कंपन्यांना आता अशा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..एका कंपनीने १६००० अमेरिकन काढून टाकले अन् ५००० H-1B व्हिसावाले घेतले; ट्रम्पनी सांगितली शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं.पंतप्रधान मोदी म्हणाले, जीएसटी सुधारणांमुळे तुमची बचत वाढेल आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या वस्तू खरेदी करता येतील. समाजातील प्रत्येक घटकाला याचा फायदा होईल. हा निर्णय स्वावलंबी भारताच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. या सुधारणांमुळे भारताचा विकास प्रवास वेगवान होईल. व्यवसाय सुलभ होईल आणि गुंतवणूक आकर्षक होईल. विकासाच्या शर्यतीत प्रत्येक राज्य समान भागीदार बनेल..जीएसटी लागू होण्यापूर्वी विविध करांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यामुळे लाखो कंपन्या आणि देशभरातील लाखो नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात वस्तूंच्या वाहतुकीचा वाढता खर्च शेवटी गरिबांवर पडला. हा खर्च ग्राहकांवर सोपवण्यात आला. देशाला या संकटातून बाहेर काढणे आवश्यक होते. म्हणूनच, जेव्हा तुम्ही आम्हाला २०१४ मध्ये तुमची सेवा करण्याची संधी दिली, तेव्हा आम्ही सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च ठेवून जीएसटीला आमचे प्राधान्य दिले. आम्ही प्रत्येक भागधारकाशी संवाद साधला. या प्रक्रियेत राज्यांना सक्रियपणे सहभागी करून घेतले. स्वतंत्र भारतात सर्वांना सहभागी करून घेतल्यानेच अशी व्यापक कर सुधारणा शक्य झाली, असं त्यांनी सांगितलं आहे..IAS Monica Rani: शिक्षिका ते आयएएस, सरकारी शाळेपासून मोनिका राणींचा प्रेरणादायी प्रवास, सरकारने सोपवली नवी धुरा .पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, अनेक परदेशी वस्तू आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनल्या आहेत. आपण त्यापासून स्वतःला मुक्त केले पाहिजे. आपण स्वदेशी, भारतात बनवलेल्या आपल्याच लोकांच्या घामाने बनवलेल्या वस्तू खरेदी केल्या पाहिजेत. प्रत्येक दुकान स्वदेशी उत्पादनांनी सजवले पाहिजे. अभिमानाने घोषित करा की हे स्वदेशी आहे, अभिमानाने घोषित करा की मी स्वदेशी आहे. ही प्रत्येक भारतीयाची वृत्ती बनली पाहिजे. जेव्हा हे होईल तेव्हाच भारताचा वेगाने विकास होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.