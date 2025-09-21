देश

PM Modi: आधी व्यापाऱ्यांच्या वेदनेचा संघर्ष सांगितला; नंतर नरेंद्र मोदींनी प्रत्येक भारतीयाला कोणता नवा मंत्र दिला?

Prime Minister Narendra Modi Speech: पंतप्रधान मोदी यांनी आज देशाला संबोधित केले आहे. त्यांनी नवीन जीएसटी २.० दरांवर भाष्य केले आहे. तसेच अन्य विषयांवरही भाष्य केले आहे.
Prime Minister Narendra Modi Speech

Prime Minister Narendra Modi Speech

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधन केले आहे. नवरात्रीच्या एक दिवस आधी येणारे हे संबोधन खूप खास मानले जात आहे. कारण उद्या नवीन GST लागू होत आहे. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, देशातील व्यापारी विविध करांच्या जाळ्यात अडकले होते. प्रवेश कर, विक्री कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट... आपल्या व्यावसायिकांवर डझनभर कर आकारले जात होते. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वस्तू पाठवण्यासाठी आपल्याला असंख्य फॉर्म भरावे लागत होते. अनेक अडथळे होते.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Prime Minister
GST
PM Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com