देश

पंतप्रधान मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सुरू करणार; ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये जमा होणार!

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana News: महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बिहार सरकारने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सुरू केली आहे.
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, शुक्रवारी बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा शुभारंभ करतील. या योजनेअंतर्गत बिहारमधील ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये थेट हस्तांतरित केले जातील. याचा अर्थ या ७५ लाख महिलांच्या खात्यात एकूण ७,५०० कोटी रुपये हस्तांतरित केले जातील. या योजनेचा उद्देश महिलांना सक्षमीकरण करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Narendra Modi
Bihar
Prime Minister
PM Narendra Modi
Bank account
Bihar Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com