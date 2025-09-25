पंतप्रधान मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सुरू करणार; ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये जमा होणार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, शुक्रवारी बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा शुभारंभ करतील. या योजनेअंतर्गत बिहारमधील ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये थेट हस्तांतरित केले जातील. याचा अर्थ या ७५ लाख महिलांच्या खात्यात एकूण ७,५०० कोटी रुपये हस्तांतरित केले जातील. या योजनेचा उद्देश महिलांना सक्षमीकरण करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे आहे. .राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा फायदा फक्त जीविका स्वयंसहायता गटाच्या (SHG) सदस्य असलेल्या महिलांनाच होईल. लाभार्थी महिलेचे किंवा तिच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न आयकर वर्गात नसावे, म्हणजेच ₹५ लाखांपेक्षा कमी नसावे. या योजनेचा लाभ प्रत्येक कुटुंबातील फक्त एका महिलेला घेता येईल. .Sonam Wangchuk : खऱ्या रॅंचोची आर्थिक कोंडी? सोनम वांगचूक यांच्या एनजीओचा परदेशी फंडाचा परवाना रद्द, हिंसक आंदोलनादरम्यान मोठा निर्णय.बिहारमधील ७५ लाख महिलांना त्यांच्या आवडीचे करिअर सुरू करण्यासाठी ही आर्थिक मदत दिली जाईल. पहिला हप्ता १०,००० रुपये असेल. या योजनेअंतर्गत, ₹२ लाखांपर्यंतची रक्कम प्रस्तावित आहे. जी टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाईल. ही योजना केवळ महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणार नाही तर समाजात त्यांची भूमिका देखील उंचावेल..ही योजना समुदाय-केंद्रित असेल. आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, बचत गटांशी संबंधित महिलांना प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. त्यांच्या उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात ग्रामीण हाट-बाजारांचा आणखी विकास केला जाईल.ज्या महिलांचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान आहे. ती महिला बचत गटाशी (SHG) संबंधित असावी. पालक नसलेली कोणतीही प्रौढ आणि अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकते..Corruption Case : शंभर रुपयांच्या लाचप्रकरणी ४० वर्षे कोर्टात चकरा, आता हायकोर्टाने निर्णयच बदलला; नेमकं काय आहे प्रकरण? .बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिलांच्या हक्कांना चालना देण्यासाठी अनेक मोठे उपक्रम हाती घेतले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. २००५ मध्ये सत्तेत आल्यापासून त्यांनी महिलांच्या हक्कांचे समर्थन केले आहे, हे त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत दिसून आले आहे. नितीश कुमार यांनी महिलांसाठी नोकरीत आरक्षण दिले आहे. एका नवीन योजनेचा फायदा १.१ दशलक्ष बचत गटांना होईल, ज्याचा परिणाम १.४ कोटी महिलांवर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.