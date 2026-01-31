देश

Economic Survey 2025-26: संपूर्ण भारतात 'पुणे' राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहर... दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर कोण? आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल समोर

India livability ranking: आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मधील शहर क्रमवारीने उघड केली धक्कादायक वास्तवस्थिती; पुणे अव्वल, तर नवी मुंबई-मुंबई टॉप ३ मध्ये
Pune Tops India’s Livability Rankings

Pune Tops India’s Livability Rankings

Sandip Kapde
देशातील शहरांच्या राहणीमानाच्या दर्जावर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये नवीन माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील पुणे शहराने यंदा राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहराचा मान पटकावला आहे. या सर्वेक्षणात शहरांच्या विविध पैलूंवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले असून, त्यात शिक्षण, आरोग्य सेवा, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा आणि मनोरंजन सुविधा यांचा समावेश आहे. या निर्देशांकाच्या आधारे तयार झालेल्या यादीत महाराष्ट्रातील चार शहरे पहिल्या दहा क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरली आहेत.

