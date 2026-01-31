Economic Survey 2025-26: संपूर्ण भारतात 'पुणे' राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहर... दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर कोण? आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल समोर

देशातील शहरांच्या राहणीमानाच्या दर्जावर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये नवीन माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील पुणे शहराने यंदा राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहराचा मान पटकावला आहे. या सर्वेक्षणात शहरांच्या विविध पैलूंवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले असून, त्यात शिक्षण, आरोग्य सेवा, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा आणि मनोरंजन सुविधा यांचा समावेश आहे. या निर्देशांकाच्या आधारे तयार झालेल्या यादीत महाराष्ट्रातील चार शहरे पहिल्या दहा क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरली आहेत..पुणे शहराने पहिले स्थान मिळवलेसर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार, पुणे शहराने पहिले स्थान मिळवले आहे, तर नवी मुंबई दुसऱ्या आणि मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ठाणे शहरही या यादीत सहाव्या स्थानावर विराजमान झाले आहे. या व्यतिरिक्त, अन्य शहरांमध्ये तिरुपती चौथ्या, चंदीगड पाचव्या, रायपूर सातव्या, इंदूर आठव्या, विजयवाडा नवव्या आणि भोपाळ दहाव्या क्रमांकावर आहेत. हे मूल्यमापन शहरातील पायाभूत सुविधा आणि सेवा गुणवत्तेवर आधारित आहे, ज्यामुळे राहणीमानाची सुलभता मोजली जाते. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याने या यादीत अव्वल येणे हे राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे..Pune News : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेतेपदी सोपान उर्फ काका चव्हाण यांची निवड.मागील वर्षाच्या तुलनेत उल्लेखनीय बदलमागील वर्षाच्या तुलनेत या यादीत काही उल्लेखनीय बदल दिसून येत आहेत. २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात बंगळूरु शहराने पहिले स्थान पटकावले होते, तर पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. नवी मुंबई सहाव्या आणि ग्रेटर मुंबई दहाव्या स्थानावर असल्याने यंदाच्या निकालात महाराष्ट्रातील शहरांची कामगिरी अधिक चांगली झाल्याचे स्पष्ट होते. या बदलामुळे शहरांच्या विकास आणि सुविधा सुधारणेवर चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वेक्षणातील निर्देशांक शहरातील दैनंदिन जीवनाच्या गुणवत्तेवर प्रकाश टाकतात, ज्यात नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि जीवनशैलीचा विचार केला जातो..सोशल मीडियावर मोठी चर्चादरम्यान, या निकालांनी सोशल मीडियावर मोठी चर्चा उफाळली आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी पुण्याच्या अव्वल स्थानावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. एका नेटकऱ्यांने शहरातील अपूर्ण मेट्रो प्रकल्प, गर्दीच्या वेळी होणारी भयानक वाहतूक कोंडी, अवाढव्य मालमत्ता किंमती, लहान आकाराचा विमानतळ आणि मर्यादित थेट उड्डाणांची संख्या यांचा उल्लेख करून हा क्रमांक कसा मिळाला असा प्रश्न उपस्थित केला आहे..पुण्यात मुंबईसारखे महागडे घरांचे दर, दिल्लीप्रमाणे हवेचे प्रदूषण आणि बंगळूरुसारखी वाहतुकीची समस्या असूनही हे स्थान मिळणे हास्यास्पद आहे. हवामान आणि सुलभतेच्या दृष्टीने पुणे चांगले असले तरी वाहतूक व्यवस्था आणि रस्त्यावरील नागरी शिस्त यात शहर खूप मागासलेले आहे, असेही काही नेटकऱ्यांनी म्हटले आहे..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ५ नवे उड्डाणपूल सुरू होणार; कधी आणि कोणते? जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.