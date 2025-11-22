देश

आमदारांना ओळखलं नाही अन् उभा न राहिल्यानं डॉक्टरना, नोटीस बजावणं असंवेदनशील; हायकोर्टानं सरकारला फटकारलं

haryana Punjab Highcourt : इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये ड्युटी करत असताना अचानक आमदार आल्यावर उभा न राहिल्यानं कोरोना काळात एका डॉक्टरला नोटीस बजावण्यात आली होती. यावरून हायकोर्टनं राज्य सरकारला फटकारलंय.
कोरोना ड्युटीवर तैनात असलेल्या सरकारी डॉक्टरवर करण्यात आलेल्या कारवाईवर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालायने नाराजी व्यक्त केलीय. इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये आमदार आल्यावर उभा न राहिल्यानं डॉक्टरवर कारवाई केली होती. न्यायालयाने म्हटलं की, ही राज्य सरकारची असंवेदनशील आणि चिंताजनक अशी कृती आहे. न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

