Video : मुख्यमंत्री मद्यप्राशन करून विधानसभेत पोहोचले? अकाली दलने शेअर केला व्हिडीओ, डोपिंग टेस्टची मागणी...

शिरोमणी अकाली दलने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. भगवंत मान हे विधानसभेत मद्यप्राशन करून आले, असा दावा अकाली दलकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे पंजाबमधील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. अकालीदलने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओसुद्धा शेअर केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री मान यांचा तातडीने डोप टेस्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. .अकाली दलने म्हटलं की "कामगार दिनासारख्या पवित्र दिवशी मुख्यमंत्री मद्यपान करून विधानसभेत आले. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. ते विधानसभेत कसे वागत आहेत, हे तुम्ही स्वतः पाहा," मुख्यमंत्र्यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो असेही अकाली दलने म्हटलं आहे..पंजाबचे विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंह बाजवा यांनीही सर्व आमदारांची अल्कोहोल टेस्ट करावी, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, "राज्याच्या प्रमुखावर गंभीर आरोप झाले आहे. सत्य बाहेर येणं गरजेचं आहे. सर्व आमदारांची चाचणी होणे गरजेचे आहे.".काँग्रेसनेही अकाली दलाच्या दाव्याला दुजोरा देत मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचा निषेध केला आहे. जरा मुख्यमंत्र्यांवर असे आरोप होत असतील, तर त्याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. दरम्यान, पंजाब सरकारने आज १ मे 'कामगार दिना'निमित्त विशेष अधिवेशन बोलावले होते. राज्यातील कामगारांचा गौरव करणे हा या मागचा उद्देश होता. मात्र, आता या अधिवेशनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.