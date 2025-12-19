देश

Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?

Nawanshahr Murder News: पंजाबमधील नवांशहरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. किराणा व्यापाऱ्याची हत्या करण्यात आली आहे. मेव्हणी आणि तिच्या दाजीने हे कृत्य केले आहे. याचे कारण समोर आले आहे.
Vrushal Karmarkar
पंजाबमधील नवांशहर येथील एका खळबळजनक हत्याकांडाचा उलगडा पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत केला. नवांशहर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष आणि किराणा दुकानदार रवी सोबती यांची केवळ हत्या करण्यात आली नाही तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी पेट्रोल टाकून त्यांची गाडीही जाळण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे, या कटामागील सूत्रधार घरकाम करणारी सोनम आणि तिचा दाजी सुरजीत सिंग उर्फ ​​जस्सी होते.

