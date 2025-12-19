Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?

पंजाबमधील नवांशहर येथील एका खळबळजनक हत्याकांडाचा उलगडा पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत केला. नवांशहर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष आणि किराणा दुकानदार रवी सोबती यांची केवळ हत्या करण्यात आली नाही तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी पेट्रोल टाकून त्यांची गाडीही जाळण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे, या कटामागील सूत्रधार घरकाम करणारी सोनम आणि तिचा दाजी सुरजीत सिंग उर्फ जस्सी होते..१२ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री ९ वाजेपर्यंत रवी सोबती घरी परतला नाही. तेव्हा त्याचा मुलगा सुमित सोबती याने नवांशहरमधील शहर पोलीस ठाण्यात माहिती दिली. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली आणि रवी सोबतीच्या मोबाईल फोनचे लोकेशन शोधले. जे बालाचौरकडे निर्देशित होते. डीएसपी नवांशहर यांनी बालाचौर पोलिसांशी समन्वय साधला आणि कुटुंबासह घटनास्थळी एक पथक पाठवले. रवी सोबतीचा अर्धवट जळालेला मृतदेह त्याच्या गाडीत आढळला. .Crime News : मोफत पाणीपुरी देण्याची मागणी, नकार देताच चाकूने हल्ला; पाणीपुरी विक्रेत्याचा जागीच मृत्यू.मुलाच्या जबाबावरून त्या रात्री खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तपास सुरू करण्यात आला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, एसएसपी (तपास) यांच्या देखरेखीखाली डीएसपी बालाचौर, डीएसपी नवांशहर, सीआयए स्टाफ आणि दोन्ही पोलीस ठाण्यांचे एसएचओ यांच्यासह अनेक पथके तयार करण्यात आली. तांत्रिक, वैज्ञानिक आणि मानवी बुद्धिमत्तेच्या आधारे तपासात प्रगती झाली आणि दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली. गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल देखील जप्त करण्यात आली. नंतर, प्रकरणात आरोप जोडले गेले..तपासात असे दिसून आले की, रवी सोबतीच्या घरी काम करणारी सोनम हिने तिचा दाजी सुरजीत सिंगला सांगितले होते की, रवी सोबती तिचा लैंगिक छळ करत आहे. घटनेच्या दोन दिवस आधी सुरजीत सिंगने रवी सोबतीला यावर आक्षेप घेतला. ज्यामुळे त्यांच्यात भांडण झाले. रवी सोबतीने घर रिकामे करण्याची धमकी दिली आणि त्यानंतर शिवीगाळ झाली. या राग आणि सूडाच्या भावनेने हत्येचा कट रचला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरजीत सिंगने त्याची मेहुणी सोनमला दुपारी महालहून घरी परतण्यास सांगितले. संध्याकाळी रवी सोबती त्याला घेण्यासाठी आला तेव्हा त्याला रेल्वे क्रॉसिंग ३ जवळील अंडरपासजवळील एका निर्जन भागात नेण्यात आले. योजनेनुसार, त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने रवी सोबतीची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह बालाचौर येथे नेण्यात आला. जिथे अपघाताचे दर्शन घडवण्यासाठी आणि हत्येचा संशय टाळण्यासाठी गाडीवर पेट्रोल ओतण्यात आले आणि जाळण्यात आले..Uttar Pradesh: व्हिडिओकॉनचा UP मध्ये बनवणार टीव्ही आणि फ्रीज! ११०० कोटींची गुंतवणूक; ६००० जणांना मिळणार रोजगार.एसएसपी तुषार गुप्ता म्हणाले की, जलद कारवाई, तांत्रिक तपास आणि मानवी संसाधनांच्या मदतीने आरोपींना लवकरात लवकर शोधण्यात आले. या सर्वांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे आणि या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. मृताचा पुतण्या संदीप सोबती म्हणाला की, कुटुंबाला या कटाची अपेक्षा नव्हती. पोलिसांच्या जलद कारवाईबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुक केले आणि त्यांना न्याय मिळेल अशी आशा व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.