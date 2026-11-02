शिवसेना नेत्याच्या घरी आढळलं ड्रग्सचं पाकीट, CCTV फुटेजमधून धक्कादायक खुलासा; ASI निलंबित

अमली पदार्थांविरोधात कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवरच ड्रग्ज लपवून ठेवल्याचा गंभीर आरोप झाल्याने पंजाबमध्ये खळबळ उडाली आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याने शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी महंत कश्मीर गिरी यांच्या घरात ड्रग्जचे पाकीट ठेवल्याचा प्रकार घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर संबंधित सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाला (ASI) तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले आहे..समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये साध्या कपड्यांतील एक पोलीस कर्मचारी घरातील बेडरूममध्ये जाताना दिसतो. त्यानंतर तो बेडखालील गादीच्या भागात एक पाकीट लपवताना दिसत असल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, काही वेळानंतर गणवेशातील पोलीस कर्मचारी त्याच खोलीत येतात आणि हेच पाकीट जप्त करताना दिसतात. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..Mumbai Food Poisoning: लग्नाच्या जेवणातून ७०-१०० जणांना विषबाधा, वधू-वरासह वऱ्हाडी रुग्णालयात दाखल; मुंबईत खळबळ.या घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर खन्ना येथील वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक दर्पण अहलुवालिया यांनी कारवाईची माहिती दिली. संबंधित अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित करण्यात आले असून, एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात ज्यांच्यावर ड्रग्जचा आरोप होता, त्यांची सुटका करण्यात आल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..पंजाब पोलिसांकडून अमली पदार्थांविरोधात मोहीम राबवली जात आहे. अशा वेळी पोलिसांवरच गैरप्रकाराचे आरोप झाल्याने या मोहिमेच्या विश्वासार्हतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. कायद्यापुढे आरोपी असो किंवा पोलीस कर्मचारी, सर्व समान असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. आता या प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज, जप्त केलेले पाकीट आणि संबंधित पोलिसांची भूमिका तपासली जाणार आहे. चौकशीतून नेमके सत्य समोर येण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना पाणीटंचाईतून दिलासा! मनोरी प्रकल्पाला मंजुरी, सर्व परवानग्या मिळाल्याचा महापालिकेचा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.