राजेशाही थाट अन् सुकामेवा खाणारी 'अनमोल' म्हैस २३ कोटींना, तर १५ कोटींचा 'शाहबाज' घोडा

पुष्कर (राजस्थान), ता.२८ (पीटीआय) ः नेहमीप्रमाणे यंदाही येथील प्राण्यांचा मेळा चर्चेचा विषय ठरला आहे. तब्बल पंधरा कोटी रुपयांचा घोडा, २३ कोटी रुपयांची म्हैस अन् अवघी सोळा इंच उंचीची गाय या मेळ्याचा आकर्षणबिंदू ठरली आहे. दरवर्षी या मेळ्यामध्ये प्राण्यांच्या विविध महागड्या प्रजातींचे दर्शन होते. केवळ देशभरातूनच नाही तर परदेशातून देखील अनेकजण हा मेळा पाहण्यासाठी तसेच प्राण्यांची खरेदी करण्यासाठी आवर्जून येथे येत असतात. या मेळ्याला गुरुवारपासून (ता.३०) प्रारंभ होत असून तो पाच नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. प्राण्यांचे व्यापारी अन् प्राणीप्रेमींनी हा मेळा सुरू होण्या आधीपासूनच येथे मुक्काम ठोकला आहे. नेहमीप्रमाणे यंदाही या मेळ्यासाठी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तब्बल दोन हजार कर्मचारी यासाठी तैनात करण्यात येतील. राज्याच्या पशुकल्याण विभागाचे कर्मचारी देखील यामध्ये सहभागी झाले आहेत. या मेळ्यात येणाऱ्या प्रत्येक जनावराची तपासणी केली जाणार आहे. सर्व प्राण्यांची डिजिटल नोंद देखील ठेवण्यात येईल..'शाहबाज'चा दबदबाअवघे अडीच वर्षे वय असलेला 'शाहबाज' नामक नर घोडा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. चंडीगडमधील ब्रिडर गॅरी गिल यांच्या मालकीचा तो आहे. याआधी त्याने अनेक शोमध्ये देखील भाग घेतला होता. खास प्रजननासाठी म्हणून या घोड्याचा वापर केला जातो. त्यासाठी दोन लाख रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येते. या घोड्यासाठी मालकाने चक्क पंधरा कोटी रुपयांची किंमत जाहीर केली आहे. आतापर्यंत आम्हाला नऊ कोटी रुपयांपर्यंतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असल्याचे गिल यांच्याकडून सांगण्यात आले..कोट्यवधींची शाही म्हैसतब्बल दीड हजार किलोग्रॅम एवढी वजन असलेली 'अनमोल' ही म्हैस चर्चेचा विषय ठरली आहे. या म्हशीची २३ कोटी रुपये एवढी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. या म्हशीचे मालक पलमिंदर गिल म्हणाले की, '' अत्यंत राजेशाहीपद्धतीने आम्ही या म्हशीचे पालन पोषण केले असून तिला दररोज दूध, गावरान तूप आणि सुकामेव्याचा खुराक देण्यात येतो.''.राणा म्हैस २५ लाखांचीउज्जैन येथील 'राणा' म्हशीसाठी २५ लाख रुपयांची किंमत निश्चित करण्यात आली असून तिचे वजन तब्बल ६०० किलोग्रॅम एवढे आहे. दररोज तिला दीड हजार रुपयांचा खुराक खाऊ घातला जातो. त्यामध्ये पीठ, अंडी, तेल, दूध, तूप आणि लिव्हर टॉनिकचा समावेश आहे..बादल : २८५ बछड्यांचा पिता'बादल' हा खास मारवाडी अश्व तब्बल २८५ शिंगरूंचा पिता आहे याआधी त्याच्यासाठी अकरा कोटी रुपये एवढी किंमत जाहीर करण्यात आली होती पण त्याचीही विक्री काही होऊ शकली नाही. जयपूरच्या बागरू येथील अभिनव तिवारी यांनी या मेळ्यासाठी पंधरा विविध प्रजातींच्या गायी आणल्या आहेत. यातील एक गाय तर केवळ १६ इंच एवढीच उंच आहे. या मेळ्यातील ती सर्वांत बुटकी गाय आहे.