Vladimir Putin India visit : ब्रिक्स परिषदेसाठी पुतिन दिल्लीत दाखल; मोदींसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा, ७ वर्षांनंतर शी जिनपिंगही भारतात येणार

१८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन शुक्रवारी (११ सप्टेंबर) पहाटे भारतात दाखल झाले. नवी दिल्लीतील पालम विमानतळावर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी पुतिन यांचे स्वागत केले. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतिन यांच्यात महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होणार असून, भारत-रशिया संबंधांच्या दृष्टीने या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..संरक्षण, ऊर्जा आणि व्यापारावर चर्चापंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्या चर्चेत संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक सहकार्य यांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्रात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या संभाव्य सुधारणांसह रशियाकडून उर्वरित S-400 प्रणालींचा पुरवठा आणि Su-57 लढाऊ विमानाबाबतच्या प्रस्तावांवर चर्चा होऊ शकते..BRICS Summit: पुतीन-जिनपिंग दिल्लीत येणार; मोदींसोबत काय चर्चा होणार? ‘ब्रिक्स’कडे जगाचे लक्ष.याशिवाय भारतात नवीन नागरी अणुभट्ट्या उभारण्याच्या योजना आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा अपेक्षित आहे. मोदी आणि पुतिन यांची यापूर्वी ३१ ऑगस्ट रोजी बिश्केक येथे SCO शिखर परिषदेदरम्यान भेट झाली होती..बिझनेस फोरमला संबोधित करणारब्रिक्स शिखर परिषदेसोबतच पुतिन ब्रिक्स बिझनेस फोरमच्या पूर्ण सत्रात सहभागी होऊन संबोधित करणार आहेत. भारत-रशिया व्यापार, गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याच्या उपायांवरही या कार्यक्रमात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पुतिन इतर ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांसोबतही स्वतंत्र बैठका घेऊ शकतात..Premium|India Uzbekistan Relations : मध्य आशियातील करारांनी भारताला मिळणार नवी ताकद; आशियातील प्रमुख शक्ती बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल! .शी जिनपिंग सात वर्षांनंतर भारतातदरम्यान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग १२ सप्टेंबर रोजी भारतात दाखल होणार आहेत. जवळपास सात वर्षांनंतर त्यांचा हा भारत दौरा होत आहे. ब्रिक्स परिषदेदरम्यान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होणार असून, व्यापार आणि सीमाविषयक मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे..इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबतही मोदींची चर्चापंतप्रधान मोदी यांची इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यासोबतही बैठक होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि ऊर्जा पुरवठा यावर चर्चा होऊ शकते. ब्रिक्समध्ये इराणच्या समावेशानंतर पश्चिम आशियातील प्रश्नांवर संघटनेची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे मोदींच्या इराणसोबतच्या चर्चेकडेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.