Strait of Hormuz: 'होर्मुझ'ची दादागिरी संपणार? पुतीन यांची भारताला मोठी ऑफर! दोन्ही देशांना सापडला नवा व्यापारी मार्ग

Russian President Vladimir Putin offers India: पश्चिम आशियात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून तांबड्या समुद्रापर्यंत निर्माण झालेल्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यापारावर मोठा ताण आला आहे. या जागतिक व्यापार संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी भारतासमोर एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे भारताची ऊर्जा आणि व्यापारी सुरक्षा अधिक बळकट होण्यासोबतच होर्मुझच्या मार्गावरील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्यास मदत होऊ शकते. .पुतीन यांनी भारताला 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर'सारख्या नवीन आणि सुरक्षित वाहतूक मार्गांचा संयुक्तपणे वापर करण्याची खुली ऑफर दिली आहे. हा प्रस्ताव केवळ भारत आणि रशियाच्या आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देणारा नसून आगामी काळात जागतिक व्यापार नकाशावरील समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडवून आणू शकतो..Gangapur News : गंगापूर तालुक्यात खरीप हंगामच्या पंचनाम्याला वेग; दोन दिवसात १६ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचा पंचनामा पूर्ण.जागतिक नकाशावर ओमान आणि इराणदरम्यान वसलेली 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' अत्यंत अरुंद असली, तरी ती आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. जगातील एकूण कच्च्या तेलाचा सुमारे एक-चतुर्थांश पुरवठा आणि मोठ्या प्रमाणावर मालवाहू जहाजे याच चिंचोळ्या मार्गावरून प्रवास करतात..पुतीन यांनी स्पष्ट केले की, भारत आणि रशियाचे संबंध केवळ वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित न राहता, दोन्ही देशांनी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातही एकमेकांना भक्कम साथ दिली पाहिजे. रशियाने या नवीन कॉरिडॉरची यशस्वी चाचणी घेतली असून चीन आणि दक्षिण कोरियाची कंटेनर जहाजे या नव्या आंतरराष्ट्रीय सागरी व जमिनी मार्गांवरून सुरक्षितपणे पुढे नेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतासोबत आर्थिक सहकार्याला मोठी संधी असून दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे या सुरक्षित आंतरराष्ट्रीय कॉरिडॉरचा वापर करावा, यासाठी भारतीय मित्रांशी चर्चा सुरू असल्याचे पुतीन यांनी नमूद केले..पुतीन यांनी अधोरेखित केलेला 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' हा भारत, इराण आणि रशिया यांना जोडणारा एक बहुपर्यायी वाहतूक नेटवर्क प्रकल्प आहे. यामध्ये जहाजे, रेल्वे आणि रस्तेमार्गांचा असा संगम घडवून आणला आहे, ज्यामुळे सुएझ कालव्याच्या पारंपरिक मार्गाच्या तुलनेत भारत ते रशिया प्रवासाचे अंतर आणि वेळ जवळपास निम्म्यावर येईल, तसेच वाहतूक खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..CJP Protest Shivaji Park : अभिजित दिपके मुंबई पोलिसांच्या रडारवर? शिवाजी पार्कवरील आंदोलन बेकायदेशीर?; CJPच्या चार पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार.या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी निधी आणि कर्जपुरवठा करण्यास रशिया पूर्णपणे तयार असल्याचे पुतीन यांनी सांगितले. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण होणे हे प्रामुख्याने इराण आपल्या हद्दीतील रेल्वे आणि रस्तेमार्गाचे काम किती वेगाने पूर्ण करतो, यावर अवलंबून आहे. कॉरिडॉरचा जो भाग अझरबैजानमधून जातो, त्याबाबत राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली असून तिथे कोणतीही अडचण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.