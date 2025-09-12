Rafale fighter jets India: आता शत्रूच्या उरात धडकी भरवणाऱ्या 'राफेल' लढाऊ विमानांची भारतात निर्मिती होणार!

Rafale Fighter Jets Production in India: भारतीय संरक्षण विभागाशी निगडीत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आता भारताच्या हवाई दलाने संरक्षण मंत्रालयाला ११४ मेड इन इंडिया राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाची अंदाजे किंमत दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल. संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी मंडळ पुढील काही आठवड्यात या प्रस्तावावर चर्चा करू शकते. भारत सरकारने स्वाक्षरी केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार असेल.
तर या प्रस्तावानुसार, फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन भारतीय कंपन्यांच्या सहकार्याने ही भारतातच ही राफेल लढाऊ विमाने तयार करेल. ज्यामध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी साहित्याचा समावेश असणार आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, हवाई दलाकडून ११४ राफेल विमानांसाठी प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाला प्राप्त झाला आहे. मात्र हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे. विचारविनिमयानंतर, हा प्रस्ताव संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडे पाठवला जाणार आहे.
हवाई दलाच्या ताफ्यात आधीच ३६ राफेल विमाने आहेत. तर भारतीय नौदलाने ३६ राफेल विमानांसाठी ऑर्डर दिली आहे. तर, राफेल विमानात वापरल्या जाणाऱ्या एम-८८ इंजिनांसाठी हैदराबादमध्ये देखभाल, दुरुस्ती आणि दुरुस्ती केंद्र स्थापन करण्याचीही फ्रान्सची योजना आहे. फ्रेंच कंपनी डसॉल्टने राफेलच्या देखभालीसाठी आधीच एक कंपनी स्थापन केली आहे.
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राफेलने पाकिस्तानविरुद्ध ताकद दाखवलेली आहे. आता भारतात बनवण्यात येणाऱ्या राफेल विमानांमध्ये स्कॅल्पपेक्षा जास्त पल्ल्याच्या हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रे असण्याची शक्यता आहे. वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी भारताला लढाऊ विमानांची तातडीने गरज आहे. हवाई दलाच्या ताफ्यात प्रामुख्याने एसयू-३० एमकेआय, राफेल आणि स्वदेशी लढाऊ विमानांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.
