निवडणूक आयोगाविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक, राहुल गांधींसह ११ नेत्यांनी दाखल केली याचिका, सुनावणी कधी?

मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपांवरून विरोधकांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाविरोधात वैयक्तिकरीत्या याचिका दाखल केली. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) स्थगिती द्यावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याची माहिती आहे..या याचिकेत ‘व्होट चोरी’च्या आरोपांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आणि या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातही गंभीर आरोप करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे..Rahul Gandhi: राहुल गांधींचा मोठा दावा! म्हणाले, ''मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे मला मेसेज येतात..''.या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर INDIA आघाडीतील एकूण ११ नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती आहे. यामध्ये राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेते तेजस्वी यादव, तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय, शिवसेनेचे संजय राऊत, माकपचे महासचिव एम. ए. बेबी आणि भाकपचे नेते डी. राजा यांचा समावेश आहे. याशिवाय सुप्रिया सुळे आणि ई. टी. मोहम्मद बशीर यांचीही नावे याचिकाकर्त्यांमध्ये असल्याचं सांगण्यात आलं आहे..दरम्यान, राहुल गांधी आणि INDIA आघाडीतील नेत्यांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भेट घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, ११ ऑक्टोबरला ईमेलद्वारे ही विनंती नाकारण्यात आल्याची माहिती सरन्यायाधीश कार्यालयातील सूत्रांनी दिली होती. विरोधकांना उपस्थित करायचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासूनच विचाराधीन असल्याने अशी भेट घेणं योग्य ठरणार नसल्याचं सूत्रांनी स्पष्ट केलं. .Rahul Gandhi:गुजरातमध्ये दलितांवरील अत्याचारात वाढ:राहुल गांधी, भाजप सरकारच्या कार्यकाळात तिरस्कार,भेदभावात वाढ!.तसेच, मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी नेत्यांना कायदेशीर मार्गाने न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असल्याचंही कळवण्यात आलं होतं. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेतं, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.