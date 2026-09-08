हवामानाचा अंदाज अन् पायलटनं फिरवला निर्णय; राहुल गांधींच्या विमानाला का करावं लागलं 'गो-अराउंड'? लँडिंगच्या १० मिनिटांपूर्वी काय घडलं?

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या लखनऊ दौऱ्यापूर्वी त्यांच्या विमानाला लँडिंगच्या वेळी गो-अराउंड करावं लागल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दिल्लीहून लखनऊला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाला पहिल्या प्रयत्नात लॅंडिंग करता आलं नाही. मात्र, पायलटने परिस्थितीचा अंदाज घेत पुन्हा सुरक्षित लँडिंग केलं. या घटनेनंतर आता विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी एअर इंडियाच्या AI-1717 विमानाने दिल्लीहून लखनऊकडे उड्डाण केलं होतं. लखनऊ विमानतळाजवळ पोहोचल्यानंतर विमान लँडिंगसाठी खाली येत होतं. त्याचवेळी हवामानाची परिस्थिती पाहता पायलटने लँडिंग न करण्याचा निर्णय घेत विमान पुन्हा हवेत नेलं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यावेळी वाऱ्याचा जोर अधिक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.दुपारी ३ वाजून ४५ मिनिटांच्या सुमारास विमानाचा पहिला लँडिंग प्रयत्न झाला. मात्र, परिस्थिती अनुकूल नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर विमानाने पुन्हा उड्डाण घेतलं. त्यानंतर पायलट आणि क्रूने परिस्थितीचा आढावा घेतला. अवघ्या दहा मिनिटांनी पुन्हा लँडिंगचा प्रयत्न करण्यात आला आणि दुपारी ३ वाजून ५५ मिनिटांनी विमान लखनऊ विमानतळावर सुरक्षित उतरलं गेलं. या घटनेनंतर सर्व प्रवाशी सुरक्षित बाहेर पडले. यावेळी कोणतीही अप्रिय घटना घडली नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे..IndiGo Srinagar Airport Accident : मोठी दुर्घटना टळली! श्रीनगर विमानतळावर इंडिगोचे विमान रनवेवरील खांबाला धडकले अन्....गो-अराउंड म्हणजे काय?लँडिंगच्या वेळी विमान पुन्हा हवेत नेण्याची प्रक्रिया म्हणजे गो-अराउंड होयं. पायलटला रनवे, वारा किंवा हवामानातील परिस्थिती सुरक्षित वाटत नसेल, तर विमान खाली उतरवण्याऐवजी पुन्हा उंचीवर नेलं जातं. परिस्थिती योग्य झाल्यानंतर पुन्हा लँडिंग केलं जातं. त्यामुळे या घटनेकडे विमानाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतलेला खबरदारीचा निर्णय म्हणून पाहिलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.