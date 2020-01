JNU Violence : 'जेएनयू'तील हिंसाचारानंतर राजकारण पेटले

नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये (जेएनयू) आज रात्री पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. गुंडांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना काठ्या आणि लोखंडी रॉडने मारहाण केली. या घटनेचा देशभरातून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांनी कठोर शब्दांत निषेध केला आहे.

'जेएनयू'तील या हिंसाचारावरून राजकारण पेटले असून, आम आदमी पक्षाने या हिंसाचारासाठी सत्ताधारी भाजपला जबाबदार ठरविले असून, विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे म्हटले आहे. कॉंग्रेसने विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यास सरकारचे पाठबळ असल्याचा आरोप केला आहे.

जेएनयूमध्ये हल्ला झाल्याची माहिती मला मिळाली. गुंडांनी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना रॉड आणि काठ्यांनी मारहाण केल्याचे समजले. तसेच यातील एका विद्यार्थ्याने सांगितले, की पोलिसांनी माझ्या डोक्यावर अनेकदा लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली, असे ट्विट प्रियांका गांधी यांनी केले.

Priyanka Gandhi Vadra tweets, "Wounded students at AIIMS trauma centre told me that goons entered the campus and attacked them with sticks and other weapons. Many had broken limbs and injuries on their heads. One student said the police kicked him several times on his head" (1/2) https://t.co/TzJxYAndHq pic.twitter.com/jCnaSlEf2D

— ANI (@ANI) January 5, 2020