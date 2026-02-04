बघा, गद्दार चालले! काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या केंद्रीय मंत्र्याला राहुल गांधींनी डिवचलं; मंत्री म्हणाले, हे देशाचे शत्रू

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातल्यानं कामकाज तहकूब करण्यात आलंय. यावेळी संसद भवन परिसरात विरोधकांनी आंदोलन केलं. या आंदोलनावेळी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. दोघांचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात राहुल गांधी हे बिट्टू यांना गद्दार म्हणतात तर बिट्टू यांनी राहुल गांधींना देशाचा शत्रू असं म्हटलं. बिट्टू हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेले होते. .संसदेत कामकाज सुरू होण्याआधी विरोधी पक्षाचे खासदार आंदोलन करत होते. यात राहुल गांधीही खासदारांसोबत होते. तेव्हा बिट्टू यांच्याकडे बघत राहुल गांधी म्हणाले की, एक गद्दार चालत येत आहे. त्यांचा चेहरा बघा. यावर उपस्थित असलेले खासदार हसतात. तर बिट्टू थेट काँग्रेस खासदारांसमोर जाऊन उभा राहतात. राहुल गांधींसह इतरांकडे इशारा करत देशाचे शत्रू असं म्हणत ते पुढे गेले..CM ममता बॅनर्जी बनल्या वकील, SIR प्रकरणी स्वत: मांडणार बाजू; सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे घडतंय.गद्दार म्हटल्यानंतर राहुल गांधी यांनी बिट्टू यांच्याशी हस्तांदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी हॅलो ब्रदर, मेरे गद्दार दोस्त. चिंता मत करो असं राहुल गांधी म्हणतात. केंद्रीय मंत्री बिट्टू यांनी राहुल गांधींशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. राहुल गांधी यांच्यासोबत त्यावेळी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते केसी वेणुगोपाल हेसुद्धा होते..संसदेच्या मकर दरवाजाजवळ हा प्रकार घडला. संसदेच्या अधिवेशनात उर्वरित कालावधीसाठी ८ खासदारांना निलंबित करण्यात आलंय. त्यांनी संसदेबाहेर आंदोलन केलं. भारताने अमेरिकेसोबत केलेल्या करारावरून सरकारवर विरोधक प्रश्न विचारत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.