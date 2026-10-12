Rahul Gandhi: राहुल गांधींचा मोठा दावा! म्हणाले, ''मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे मला मेसेज येतात..''

rahul gandhi cec gyanesh kumar claim: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना एक खळबळजनक दावा केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे आपल्याला मेसेज येत असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रकरणात 'सरकारी साक्षीदार' व्हावे, असा सल्ला आपण त्यांना दिल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले..नियोजित मोर्चापूर्वी राहुल गांधी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून त्यांना खरोखरच काही मेसेज आला आहे का? असा प्रश्न त्यांना नंतर विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना राहुल गांधी म्हणाले, "होय, त्यांचे मेसेज येतात आणि ते सध्या ही पत्रकार परिषदही पाहत असतील.".Rashi Bhavishya: ४ दिवसांनी सूर्य बदलणार चाल! 'या' ३ राशींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; नोकरी अन् व्यवसायात राहा सावध....पुढे बोलताना राहुल म्हणाले की, "मी ज्ञानेश कुमार यांना उत्तर दिले होते की तुम्ही सरकारी साक्षीदार बना. कारण तुम्ही गुन्हा केला आहे, परंतु खरे सांगायचे तर या गुन्ह्यामागचे मुख्य सूत्रधार तुम्ही नाही आहात. तुमच्याकडून चूक झाली असली, तरी त्यामागील मास्टरमाइंड दुसराच कोणीतरी आहे."असं असलं तरी, राहुल गांधींना येणारे मेसेज मोबाईलवर आले, पत्राद्वारे मिळाले की इतर कोणत्या माध्यमातून संपर्क साधला गेला, याचा नेमका तपशील मात्र त्यांनी स्पष्ट केला नाही..दरम्यान, राहुल गांधींनी आणखी एक मोठा दावा करताना सांगितले की, केंद्र सरकारमधील सुमारे २०० सरकारी अधिकारी सध्या विरोधकांच्या संपर्कात आहेत आणि ते महत्त्वाची माहिती शेअर करत आहेत. यामध्ये अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे..बापरे! इतक्या कोटींची आहे ध्रुव राठीची संपत्ती? पत्नी, शिक्षण आणि करिअरबद्दल जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.''सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठीशी घालत आहे. विरोधकांकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी महत्त्वाची माहिती असून ज्ञानेश कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या दबावाखाली काम केले.'' असा गंभीर आरोपही राहुल गांधी यांनी केलाय.