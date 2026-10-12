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Rahul Gandhi: राहुल गांधींचा मोठा दावा! म्हणाले, ''मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे मला मेसेज येतात..''

Rahul Gandhi CEC Gyanesh Kumar Message Claim: नियोजित मोर्चापूर्वी राहुल गांधी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून त्यांना खरोखरच काही मेसेज आला आहे का? असा प्रश्न त्यांना नंतर विचारण्यात आला.
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esakal

संतोष कानडे
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rahul gandhi cec gyanesh kumar claim: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना एक खळबळजनक दावा केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे आपल्याला मेसेज येत असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रकरणात 'सरकारी साक्षीदार' व्हावे, असा सल्ला आपण त्यांना दिल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले.

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