Rahul Gandhi Latest Statement : केंद्रातील सत्ताधारी सरकारमध्ये अंतर्गत अस्वस्थता असल्याचा दावा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. केंद्र सरकारमधील काही मंत्री विरोधकांच्या संपर्कात असून, सरकारमधील महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती विरोधकांना देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पुढील आठ महिन्यांत या घडामोडींचे परिणाम दिसून येतील, असे सूचक विधानही राहुल गांधी यांनी केले..अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी हा दावा केला. केंद्रातील काही मंत्री आमच्या संपर्कात आहेत. सरकारमध्ये काय घडत आहे, याची माहिती ते विरोधकांना देत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, या मंत्र्यांची नावे किंवा त्यांनी दिलेल्या माहितीचे स्वरूप याबाबत त्यांनी तपशील उघड केला नाही..Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या ४८ प्रश्नांच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? कपिल सिब्बल यांनी केली 'ही' मागणी.राहुल गांधी यांच्या या विधानामुळे राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारमधील मंत्रीच विरोधकांच्या संपर्कात असल्याच्या दाव्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत परिस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. पुढील आठ महिन्यांत या घडामोडींचे परिणाम दिसतील, असे सांगत राहुल गांधी यांनी आगामी काळातील राजकीय बदलांचे संकेत दिले आहेत.दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या या दाव्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसमधील राजकीय संघर्षाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.