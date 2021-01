..तर घुसखोरी करायची चीनची हिंमत नसती; राहुल गांधी यांचा मोदी सरकारवर घणाघात

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी दोन दिवस तमिळनाडूच्या दौऱ्यावर आहेत. आज त्यांच्या दौऱ्याचा दुसरा दिवस आहे. ते अनेकदा अनेक मुद्यांवरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना दिसतात. आज रविवारी त्यांनी महगाईच्या मुद्यावर मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यांनी ट्विट करुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. घरगुती गॅस सिलेंडर आणि पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींवरुन त्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. याशिवाय त्यांनी म्हटलंय की, मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकण्याऐवजी त्यांना दहशतवादी म्हणत आहे.

#WATCH | ...If India's labourers, farmers & weavers were strong, protected & given opportunities, China would never dare to come inside India...: Rahul Gandhi, Congress in Erode, Tamil Nadu pic.twitter.com/IFDbzflCBo

— ANI (@ANI) January 24, 2021