Rahul Gandhi Latest News : संसदेचे विशेष अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस हायकमांडने आपल्या सर्व खासदारांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. २९ नोव्हेंबरला सकाळी १० वाजेपर्यंत सर्व खासदारांनी दिल्लीत उपस्थित राहावे, असा निरोप पक्षाकडून देण्यात आला आहे. अधिवेशन सुरू होण्याच्या २४ तास आधीच दिल्लीत पोहोचण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने काँग्रेसने संसदीय रणनीतीच्या दृष्टीने तयारी सुरू केल्याचे दिसत आहे..दरम्यान, २९ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत काँग्रेसच्या खासदारांच्या आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठका होण्याची शक्यता आहे. विशेष अधिवेशनात पक्षाची भूमिका, संसदेतील रणनीती आणि विरोधी पक्षांची भूमिका यासंदर्भात या बैठकांमध्ये चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे सर्व खासदारांना वेळेत दिल्लीत पोहोचण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबरपासून लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. राज्यसभेचे कामकाज २ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित प्रस्तावांवर चर्चा होण्याची शक्यता असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे..Rahul Gandhi Press Statement : केंद्रातील काही मंत्री आमच्या संपर्कात; पुढील आठ महिन्यांत परिणाम दिसतील, राहुल गांधींच्या खळबळजनक दाव्याने चर्चा.शरद पवार गटाकडूनही तीन ओळींचा व्हिपदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटानेही आपल्या लोकसभेतील खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद डॉ. अमोल कोल्हे यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील पत्र जारी केले. त्यानुसार ३० नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर या कालावधीत पक्षाच्या सर्व खासदारांनी लोकसभेत अनिवार्यपणे उपस्थित राहावे आणि पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सूचनेला अत्यंत महत्त्वाचे समजण्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.