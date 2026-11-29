मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून इंडिया आघाडीतील मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांची समजूत काढण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षांसह आघाडीतील अनेक नेते चेन्नईत पोहोचले होते. मात्र, स्टॅलिन यांनी आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिल्याने या बैठकीत तोडगा निघू शकला नाही. केंद्र सरकारने विधेयकात द्रमुकने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे आता विरोध करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केलं..सोमवारी केंद्र सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडणार आहे. त्यापूर्वी रविवारी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी स्टॅलिन यांची भेट घेतली. मात्र, चर्चेनंतरही द्रमुक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. हे विधेयक नामंजूर झाल्यास तामिळनाडूला मिळणारं किमान संरक्षणही संपुष्टात येईल, असं स्टॅलिन यांनी सांगितलं. त्यामुळे विधेयकाला पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..Delimitation Bill Rahul Gandhi : डिलिमिटेशनच्या विरोधात राहुल गांधींच्या बाजूने राहणाऱ्या पक्षांची यादी आली समोर, विरोधात जाणाऱ्यां पक्षांची यादीही समोर.स्टॅलिन यांनी सांगितलं की, लोकसभेतील खासदारांच्या ताकदीचा वापर करून त्यांनी दक्षिणेकडील राज्यांचं राजकीय भवितव्य पुढील २५ वर्षांसाठी सुरक्षित केलं आहे. १९७१ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली असती, तर तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्यांचं नुकसान झालं असतं. मात्र, विधेयकातील बदलांमुळे ही चिंता दूर झाली आहे. त्यामुळे घाईघाईने किंवा भावनिक होऊन निर्णय घेण्याची गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलं..MK Stalin Rahul Gandhi : शरद पवार यांच्यानंतर स्टॅलीन यांनीही राहुल गांधींची साथ सोडली? DMK इंडिया आघाडीच्या बैठकीला राहणार गैरहजर.दरम्यान, राहुल गांधी यांनी बैठकीत स्टॅलिन यांच्यासमोर काँग्रेसची भूमिका मांडली. लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवल्यानंतर मतदारसंघांची रचना बदलण्याचा अधिकार भाजपला मिळू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अशा प्रकारचे प्रयोग झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील लोकशाहीसोबतच तामिळ भाषा आणि संस्कृतीसमोरही मोठं संकट उभं राहू शकतं, असं राहुल गांधी म्हणाले. त्यांनी स्टॅलिन यांना या विधेयकाला विरोध करण्याचं आवाहन केलं. मात्र, या विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याचं द्रमुकनं स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.