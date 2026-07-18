सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली पोस्ट; नेमकं काय म्हटलं?

सोनम वांगचुक यांना उपोषणस्थळावरून दिल्ली पोलिसांनी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे..राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, शांततामय पद्धतीने सुरू असलेल्या उपोषणावरून सोनम वांगचुक यांना हटवणे चुकीचे आहे. देशात पेपरफुटीच्या घटना, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसारखे गंभीर प्रश्न आहेत. या मुद्द्यांवर आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्याचा प्रयत्न योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे..Congress on Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर काँग्रेसचा अखेर पाठिंबा; 'उपोषण मागे घेण्याच केलं आवाहन.दरम्यान, १८ जुलै रोजी उपोषणाच्या २१व्या दिवशी वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना दिल्ली पोलिसांनी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दीर्घकाळ अन्नत्याग आणि शरीरातील पाण्याची कमतरता यामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली आहे..'पोलीस नव्हेत, RSSचे गुंड', दीपकेंचे आरोप; वांगचुक रुग्णालयात, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण.वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवल्यानंतर परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आला आहे. रुग्णालयाबाहेर दिल्ली पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले असून, गर्दी नियंत्रणासाठी अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. दरम्यान, वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत समर्थकांकडून चिंता व्यक्त केली जात असून, त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.