देश

सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली पोस्ट; नेमकं काय म्हटलं?

Rahul Gandhi Reacts After Sonam Wangchuk Hospitalisation : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे.
Rahul Gandhi Reacts After Sonam Wangchuk Hospitalisation

Rahul Gandhi Reacts After Sonam Wangchuk Hospitalisation

esakal

Shubham Banubakode
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सोनम वांगचुक यांना उपोषणस्थळावरून दिल्ली पोलिसांनी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.

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Sonam Wangchuk hunger strike