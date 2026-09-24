Election Commission Controversy : 'ज्ञानेश कुमारांनी लोकसभेसह यापूर्वीच्या अनेक विधानसभा निवडणुकांत हेराफेरी केली'; राहुल गांधींचा गंभीर आरोप, मोदी-शाहांवरही निशाणा

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांकडून सुरू असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले (Rahul Gandhi Vote Theft Allegations) आहेत. लोकसभा निवडणुकीसह यापूर्वीच्या अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये हेराफेरी झाल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. या प्रकरणात आतापर्यंत समोर आलेल्या पुराव्यांपेक्षा आणखी बरेच पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही त्यांनी सांगितले..राहुल गांधी यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा एक व्हिडिओही दाखवला. या व्हिडिओमध्ये भाजप आणि एनडीए दीर्घकाळ सत्तेत राहतील, असा दावा दोन्ही नेते करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..‘भाजपविरोधात सत्ताविरोधी लाट का दिसत नाही?’राहुल गांधी म्हणाले की, देशाच्या राजकारणात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या सरकारांविरोधात सत्ताविरोधी वातावरण निर्माण होत आले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह विविध पंतप्रधान आणि राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीतही असे घडले आहे. मात्र, भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत असे का घडत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेश युद्धातील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रियतेचा उच्चांक गाठला होता. मात्र, काही वर्षांनंतर त्यांनाही निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. प्रत्येक राजकीय पक्षाला अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. मात्र, भाजपच्या बाबतीत हे चित्र वेगळे असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला..‘मतांमध्येच समस्या आहे’राहुल गांधी यांनी मतदारांच्या मतांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोगावरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, मतच सुरक्षित नसेल तर कायदा आणि लोकशाही संस्था यांना अर्थ उरत नाही. मतदारांचे मतच नष्ट झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला..‘मतचोरी’च्या आरोपाचा पुनरुच्चार करत राहुल गांधी म्हणाले की, मत चोरी झाल्यानंतर कायदा आणि त्यानंतर संस्थांचीही चोरी होते. त्यांच्या मते, मतदारांचे मत हे कायद्याच्या निर्मितीच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर त्यातून निर्माण झालेल्या व्यवस्थेच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित होतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला..‘लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये हेराफेरी’लोकसभा निवडणुका आणि त्यापूर्वी झालेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये हेराफेरी झाल्याचा आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. हा दावा आपण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने करत असून, प्रत्येक वेळी पुरावेही दिल्याचे त्यांनी म्हटले..Gyanesh Kumar Retirement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कधी निवृत्त होणार? उत्तराधिकारी म्हणून कोणाचे नाव चर्चेत?.निवडणूक आयुक्तांच्या संदर्भातही राहुल गांधी यांनी गंभीर आरोप केले. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील निवड प्रक्रियेत झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया स्वतंत्र असावी, अशी मागणी आपण यापूर्वी केली होती, असे सांगितले..ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा’राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाबाबत गांभीर्याने विचार करावा आणि या प्रकरणात पुढे येऊन भूमिका स्पष्ट करावी, असे ते म्हणाले..‘देशाच्या मतांची चोरी’ झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य भूमिका बजावणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात आपल्याकडे पुरावे असून ते योग्य वेळी सार्वजनिक केले जातील, असा दावा त्यांनी केला. देशाची लोकशाही धोक्यात येईल अशा परिस्थितीत आपण शांत बसणार नाही, असेही राहुल गांधी म्हणाले..मोदी-शाह यांच्याविरोधात चौकशीची मागणीया संपूर्ण प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची चौकशी झाली पाहिजे. हे दोघेही या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘काहीही झाले तरी मोदी आणि अमित शाह यांची या प्रकरणात चौकशी केली जाईल,’ असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले..ईव्हीएम आणि मतदार यादीबाबतही आरोपराहुल गांधी यांनी ईव्हीएम तसेच मतदारांच्या नावांमध्ये फेरफार करून ‘मतचोरी’ होत असल्याचा आरोप केला. मतदार यादीतील नावे बदलणे किंवा वगळणे आणि ईव्हीएमच्या माध्यमातून मतदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे, अशा दोन्ही पद्धतींचा वापर होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या सर्व प्रकरणांशी संबंधित आणखी पुरावे लवकरच समोर आणले जातील, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता उघड करण्यासाठी विरोधकांचा संघर्ष सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.