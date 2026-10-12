Rahul Gandhi : ज्ञानेश कुमार यांनी माफीचा साक्षीदार व्हावे! राहुल गांधींचा मोर्चाआधी मोठा इशारा, 'एसआयआर' मधील खरे गुन्हेगार दुसरेच..

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचवत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची भेट नाकारली असली तरी आम्ही ज्ञानेश कुमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच याचिका दाखल करणार आहोत असे ते म्हणाले. आमचा मोर्चा हा न्यायासाठी आहे, ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे ते म्हणाले. सरकारने दिल्ली शहर वेठीस धरले आहे, हे केवळ ज्ञानेश कुमारांना वाचवण्यासाठी सुरु असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले. .राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, त्यांची झोप उडाली आहे. त्यांनी नमूद केले की, जे प्रश्न यापूर्वी दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केले होते, तेच प्रश्न मी आता विचारत आहेत. ज्ञानेश कुमार राजीनामा का देत नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला.ते म्हणाले की, "ज्ञानेश कुमार, तुमची झोप उडाली आहे; आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. आम्हाला तुमच्या भूतकाळाबद्दल आणि भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती आहे आणि हे सगळे बाहेर काढण्यासाठी आम्ही योग्य वेळेची वाट पाहत आहोत." पुढे बोलताना ते म्हणाले की , ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून ही मला मेसेजेस आले आहेत. ज्ञानेशकुमार मुख्य आरोपी नाहीत,त्यांनी चूक केली आहे. यामुळे कुमार यांनी माफीचा साक्षीदार व्हावे. .पोलिस अन् प्रशासकीय अधिकारीही आमच्या पाठिशीराहुल गांधी यांनी म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सरकार पाठीशी घालत आहे, हेच आम्हाला देशाला दाखवून द्यायचे आहे. पोलीस कर्मचारीही अत्यंत व्यथित असल्याचे त्यांनी म्हटले. तरुणांना का मारहाण केली जात आहे, याबद्दल दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ (CRPF) आणि आयटीबीपी (ITBP) मध्ये प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, ५० टक्के पोलीस दल आमच्या पाठीशी असून, आम्ही करत असलेली कृती योग्य असल्याचे ते आपल्याला सांगत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. एवढेच नाही तर सरकारमधील २०० अधिकारी आमच्या संपर्कात असून ते आम्हाला माहिती पुरवत आहेत असाही दावा गांधी यांनी केला..आज याचिका दाखल करणारते पुढे बोलताना म्हणाले की, मी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून भेटण्याची वेळ मागितली आहे. मात्र त्यांनी भेटण्यास नकार दिला. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, आज ते आणि इंडिया ब्लॉकचे खासदार सुप्रीम कोर्टात जाऊन याचिका दाखल करणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.