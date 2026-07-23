देश

Rahul Gandhi: दिल्लीतलं वातावरण तापलं! राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीचे खासदार 'गांधी स्मृतीस्थळा'वर दाखल

Rahul Gandhi Gandhi Smriti March: रात्री आठ वाजण्याच्या दरम्यान राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीचे नेते, खासदार हे गांधी स्मृतीस्थळावर दाखल झाले. त्यामुळे नवी दिल्लीतील वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
NEET Paper Leak Protests

NEET Paper Leak Protests

esakal

संतोष कानडे
Updated on

High political drama in New Delhi: नीट पेपर फुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंडिया’ आघाडीचे अनेक नेते गुरुवारी सायंकाळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी बैठकीसाठी पोहोचले होते.

बैठक संपल्यानंतर सर्वांना घेऊन राहुल गांधी बसमधून रवाना झाले. राहुल गांधी म्हणाले की, नीट पेपर फुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि अलीकडच्या आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांविषयी सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी आम्ही निघालो आहोत.

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