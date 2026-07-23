Rahul Gandhi: दिल्लीतलं वातावरण तापलं! राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीचे खासदार 'गांधी स्मृतीस्थळा'वर दाखल

High political drama in New Delhi: नीट पेपर फुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंडिया’ आघाडीचे अनेक नेते गुरुवारी सायंकाळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी बैठकीसाठी पोहोचले होते. बैठक संपल्यानंतर सर्वांना घेऊन राहुल गांधी बसमधून रवाना झाले. राहुल गांधी म्हणाले की, नीट पेपर फुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि अलीकडच्या आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांविषयी सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी आम्ही निघालो आहोत..रात्री आठ वाजण्याच्या दरम्यान राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीचे नेते, खासदार गांधी स्मृतीस्थळावर दाखल झाले. त्यामुळे नवी दिल्लीतील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे आझाद मैदानात कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरु आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वात इंडिया आघाडीने सरकारची कोंडी केलीय..Daund Leopard Death: राहूतील शिवशंभो मंगल कार्यालयाच्या पत्र्याच्या शेडवर उच्चदाब वाहिनीचा धक्का लागून बिबट्याचा मृत्यू; परिसरात भीतीचे वातावरण.दरम्यान, राहुल गांधी म्हणाले, "आमचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेले आहेत, त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सर्व खासदारांनाही वाटले की आपणही रस्त्यावर उतरले पाहिजे. विरोधी पक्षाच्या सर्व खासदारांना इंडिया गेटवर जायचे होते. मात्र पोलिसांनी आम्हाला नकार दिला आणि अडवले. त्यानंतर आम्ही गांधी स्मृतीस्थळावर जाण्याचे ठरवले..Delhi Lathicharge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा बिडकीनमध्ये तीव्र निषेध; निलजगाव फाटा ते पोलिस ठाण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांची पायी रॅली.राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर एका पोस्टमध्ये लिहिले होते, "सध्या, ‘इंडिया’ आघाडीचे खासदार आणि नेते शांततापूर्ण मार्गाने ३० जानेवारी मार्ग येथील गांधी स्मृतीकडे जात आहेत. नीट पेपर फुटीनंतर हताश होऊन आत्महत्या केलेल्या आपल्या मुलांना, विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आम्ही जात आहोत. तसेच शांततापूर्ण मार्गाने न्याय आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करताना मारहाण झालेल्या आणि जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी आम्ही जात आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.