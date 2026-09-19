देश

'सिस्टमला विद्यार्थी नको, अंधभक्त हवेत'; ‘छात्रों की गूंज’मधून राहुल गांधींचं सरकारवर टीकास्र, नेमकं काय म्हणाले?

Rahul Gandhi Indore Chhatron Ki Goonj : राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आणि त्यांच्या भवितव्यावर भाष्य करत शिक्षण व्यवस्थेवर सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
Rahul Gandhi Indore Chhatron Ki Goonj

Rahul Gandhi Indore Chhatron Ki Goonj

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी इंदूरमधील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शिक्षण, रोजगार, पेपरफुटी आणि देशातील विविध संस्थांच्या कामकाजावरून सरकारवर टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले की, “सिस्टमला विद्यार्थी नको, अंधभक्त हवेत.” विद्यार्थी प्रश्न विचारतो, जिज्ञासू असतो आणि प्रत्येक गोष्ट का घडतेय, याचा कारण शोधतो. त्यामुळेच व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची भीती वाटते, असा दावा त्यांनी केला.

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Rahul Gandhi
Madhya Pradesh

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