'सिस्टमला विद्यार्थी नको, अंधभक्त हवेत'; ‘छात्रों की गूंज’मधून राहुल गांधींचं सरकारवर टीकास्र, नेमकं काय म्हणाले?

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी इंदूरमधील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शिक्षण, रोजगार, पेपरफुटी आणि देशातील विविध संस्थांच्या कामकाजावरून सरकारवर टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले की, “सिस्टमला विद्यार्थी नको, अंधभक्त हवेत.” विद्यार्थी प्रश्न विचारतो, जिज्ञासू असतो आणि प्रत्येक गोष्ट का घडतेय, याचा कारण शोधतो. त्यामुळेच व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची भीती वाटते, असा दावा त्यांनी केला..राहुल गांधी यांनी न्यायपालिका, विविध संस्था आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थी कोणतीही गोष्ट केवळ सांगितली म्हणून स्वीकारत नाही. तो संबंधित संस्थांनी आपलं काम योग्य पद्धतीने का केलं नाही, असा सवाल करतो. त्यामुळे तरुणांमध्ये प्रश्न विचारण्याची सवय कायम राहिली पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं..पुण्यात काल नेमकं काय घडलं? COEP तील गोंधळाबाबत विद्यार्थ्यांनी जारी केलं निवेदन, निष्पक्ष चौकशीची मागणी.विद्यार्थ्यांच्या विचारसरणीबाबत बोलताना राहुल गांधी यांनी प्रेम, आदर आणि नम्रतेचा उल्लेख केला. विद्यार्थी समोरच्याचं म्हणणं ऐकतो, त्यावर प्रश्न विचारतो आणि त्यानंतर आपलं मत मांडतो, असं ते म्हणाले. याउलट ‘अंधभक्त’ अशी भूमिका असणारी व्यक्ती प्रश्न विचारण्याऐवजी प्रत्येक गोष्ट स्वीकारते, असा दावा त्यांनी केला. महिलांच्या सन्मानाचाही त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला..शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणींचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या मनातील प्रश्न मांडले. शाळा-कॉलेजांची अवस्था अशी का आहे? पेपरफुटी का होते? तरुणांना रोजगार का मिळत नाही? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांनीच या प्रश्नांवर आवाज उठवला पाहिजे, असं ते म्हणाले..Marathi News Updates : राज्यासह देशविदेशात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....पुण्यात काल नेमकं काय घडलं? COEP तील गोंधळाबाबत विद्यार्थ्यांनी जारी केलं निवेदन, निष्पक्ष चौकशीची मागणी.दरम्यान, कार्यक्रमात काही विद्यार्थ्यांनीही आपल्या अडचणी राहुल गांधींसमोर मांडल्या. आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधा, जमिनीचे पट्टे, रिक्त सरकारी पदं आणि सरकारी वसतिगृहांच्या स्थितीचा मुद्दा एका विद्यार्थ्याने उपस्थित केला. या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या तरुणांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही त्याने केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.