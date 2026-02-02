Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या भाषणावर सत्ताधाऱ्यांनी का घातला गोंधळ? विरोधी पक्षनेत्याला बोलूच दिलं नाही; कामकाज तहकूब करण्याची वेळ

Rahul Gandhi’s speech during the President’s Address debate was disrupted : दिल्लीत सध्या संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात गदारोळ बघायला मिळाला. राहुल गांधी यांनी माजी जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला होता. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. पण बराच वेळ राहुल गांधी बोलण्यावर ठाम राहिल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. अखेर लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृह एक तासासाठी तहकूब केलं. .आज राहुल गांधी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी उभे राहिले. यावेळी त्यांनी चीनचे रणगाडे कैलास पर्वतावर येण्याबाबतचा उल्लेख केला. त्यासाठी त्यांनी माजी जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात संदर्भ दिला. मात्र, ते पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालं नाहीये, असं म्हणत त्यांनी यावर आक्षेप घेतला. इतकच नाही तर त्या पुस्तकाचा संदर्भ वापरण्यास सत्ताधाऱ्यांसह लोकसभा अध्यक्षांनी आक्षेप घेतला.राहुल गांधी म्हणाले, ''तुम्ही आधी म्हणालात पुस्तकाचा उल्लेख करू नका. नंतर मॅगेझिन कोट करतोय म्हटलं. तेव्हा तुम्ही मॅगेझिनला कोट नाही करू शकत नाही. त्यानंतर मी चीन आणि भारत यांच्या लढाईवर बोलू इच्छितो म्हटलं. तुम्ही म्हणालात की नाही बोलू शकत'', नियम आहे..त्यावर लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले, ''तुम्ही ज्या पुस्तकाचा उल्लेख करत होता ते बोलू शकत नाही. ते प्रकाशित नाहीय. अभिभाषणावर ही चर्चा आहे आणि त्यात कुठेही भारत-चीनचा उल्लेख नाहीय. त्यामुळे तुमच्याकडून अपेक्षा आहे की भारताची प्रतिष्ठा राखणं सर्वांची जबाबदारी आहे. देशाची प्रतिष्ठा कमी होईल असं काही करू नका.''यावर राहुल गांधी यांनीही प्रत्युत्तर दिलं. ''मी काय बोलायचं हेसुद्दा आता तुम्हीच सांगा. राष्ट्रपतींचं भाषण आहे त्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधाशी काही संबंध नाही असं तुमचं म्हणणं आहे का?'' असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला. तसेच ''आमच्या पक्षावर, पक्षाच्या चारित्र्यावर, देशभक्तीवर हे प्रश्न उपस्थित करतायत. या मॅगेझिनमध्ये संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, पंतप्रधान यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले'', असं प्रत्यु्त्तर त्यांनी दिलं..यावेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींचं नाव घेताच पुन्हा लोकसभा अध्यक्षांनी पुन्हा आक्षेप घेतला. ''नियमानुसार कोणत्याही व्यक्ती, मंत्र्याविरोधात आरोप करत असाल तर लेखी द्यावं लागेल. सभागृहात बोलायचं असेल तर नियमाचं पालन करावं लागेल. अन्यथा परवानगी मिळणार नाही असं स्पष्ट लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितलं. सभागृह नियमानेच चालेल, तुम्ही आसनाचा अवमान केलात तर पुढच्यावेळी मी अखिलेश यादव यांना बोलावेन'', असंही ते म्हणाले..''दहशतवादाशी लढतात असं हे सांगतात पण मग मी जे बोलणार आहे त्याला का घाबरतायत? या पुस्तकात काय लिहिलंय ज्याला ते घाबरतायत?'' असा सवाल राहुल गांधी यांना विचारला आहे. जर यात घाबरण्यासारखं काही नसेल तर मला हे वाचू द्यावं अशी विनंती राहुल गांधी यांनी केली. तसेच ते बोलण्यावर ठाम राहिले. अखेर गदारोळ वाढताना दिसताच लोकसभा अध्यक्षांनी थेट सभागृह एक तासासाठी तहकूब केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.