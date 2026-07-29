विद्यार्थी, मूर्ख आणि अंधभक्त; लोकसभेत राहुल गांधींनी सांगितलेल्या ३ कॅटेगरीवरून गदारोळ

Rahul Gandhi in Lok Sabha: लोकसभेत सध्या पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. बुधवारी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत शिक्षण व्यवस्थेबाबत तरुणांमध्ये असलेला संताप योग्य असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी सरकारवर टीका करत विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेण्याचे आवाहनही केले..भाषणाच्या सुरुवातीलाच राहुल गांधी यांनी एका विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या संवादाचा संदर्भ दिला. पुढच्या पिढीबद्दल बोलायचं असेल, तर विद्यार्थ्यांकडून शिकलेला अनुभव मांडणं योग्य ठरेल, असं सांगत त्यांनी त्या संवादाची आठवण सभागृहात करून दिली..NEET Protest Pune: नीट पेपरफुटीविरोधात पुण्यात ‘जेन झी’ची तिरंगा पदयात्रा; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची गर्जना.राहुल गांधी म्हणाले, मी त्या विद्यार्थिनीला विचारलं, "विद्यार्थी म्हणजे नेमकं काय?" त्यावर तिने दिलेलं उत्तर माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं. तिच्या मते, विद्यार्थी म्हणजे केवळ शाळा किंवा महाविद्यालयात शिकणारी व्यक्ती नाही. तर ज्याचं मन आणि विचार दोन्ही खुले असतात, जो आपल्याला सर्व काही माहीत नाही हे नम्रपणे स्वीकारतो आणि सतत शिकण्याची तयारी ठेवतो, तोच खरा विद्यार्थी असतो..पंतप्रधान मोदींच्या घराबाहेर 'हाय व्होलटेज' ड्रामा, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील खासदार उपस्थित, नेमकं काय घडतंय?.दरम्यान, विद्यार्थ्याची व्याख्या सांगताना राहुल गांधी यांनी एका तरुणीच्या संवादाचा उल्लेख करत मूर्ख आणि अंधभक्त असा शब्दांचा वापर केला. त्यावर सत्ताधारी बाकांवरून आक्षेप घेण्यात आला मात्र, आपण कोणाच्याही नावाचा उल्लेख केलेला नसून केवळ विद्यार्थ्यांची मानसिकता स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.