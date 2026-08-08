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Rahul Gandhi: शिक्षणासाठी पैसा खर्च करता, पण रोजगाराचे मार्ग बंद; हजार युवांपैकी फक्त १२ जणांना कायमची नोकरी, राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा

Rahul Gandhi in Prayagraj: राहुल गांधी म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा अलाहाबाद हे देशातील सर्वोत्तम विद्यापीठ होते. आपण अमेरिका, रशिया आणि चीनबद्दल बोलतो. हे सर्व भारताच्या तरुणाईपुढे काहीच नाही.
Rahul Gandhi Speaks to Students on Jobs, Paper Leaks

Rahul Gandhi Speaks to Students on Jobs, Paper Leaks

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शनिवारी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी प्रयागराजमध्ये दाखल झाले. 'स्कूल्स इको' नावाच्या या कार्यक्रमात शिक्षण, रोजगार, बेरोजगारी, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील विलंब यांसारख्या युवा समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थी हे भारताचे भविष्य आहेत आणि आपण प्रेमाने लढा दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

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