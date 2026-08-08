Rahul Gandhi: शिक्षणासाठी पैसा खर्च करता, पण रोजगाराचे मार्ग बंद; हजार युवांपैकी फक्त १२ जणांना कायमची नोकरी, राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा

काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शनिवारी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी प्रयागराजमध्ये दाखल झाले. 'स्कूल्स इको' नावाच्या या कार्यक्रमात शिक्षण, रोजगार, बेरोजगारी, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील विलंब यांसारख्या युवा समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थी हे भारताचे भविष्य आहेत आणि आपण प्रेमाने लढा दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले..राहुल गांधी म्हणाले की, प्रत्येकजण एआयबद्दल बोलतो, पण तुमच्या डेटाशिवाय एआयला काही अर्थ नाही. तुम्ही डेटामधून एआय तयार करू शकता, पण एआयमधून डेटा तयार करू शकत नाही. डेटा तुमचा आहे, तरुणांची क्षमता तुमची आहे, पण व्यवस्थेने तरुणांना एका दुष्टचक्रात अडकवले आहे. दर हजार तरुणांपैकी फक्त १२ जणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळते. तुमचा डेटा हिसकावून मोठ्या कंपन्यांना दिला जातो. .संसदेत बाजी पलटणार? मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर भाजपला मिळाली जुन्या मित्र पक्षाची साथ, मोठ्या पक्षाचा NDA ला पाठिंबा.ते म्हणाले की, तुम्हाला हव्या तितक्या रील्स पाहायला आणि हव्या तितक्या रील्स बनवायला सांगितले जाते. हे २१ व्या शतकाचे व्यसन आहे. तरुण यात अडकून मजूर बनत आहेत. डेटा तुमचा आहे, वेदना तुमची आहे आणि संपत्ती त्यांची आहे. या देशात तुमच्यासारखे ४० कोटी उत्साही तरुण आहेत; हीच देशाची ताकद आहे. लोक चीन, अमेरिका आणि रशियाबद्दल बोलतात, पण २१ व्या शतकात भारताची तरुण पिढी आणि त्यांच्या क्षमतेच्या तुलनेत ते सर्व फिके पडतात. २१ व्या शतकात देशाची प्रगती दोन गोष्टींवर अवलंबून असते. तुमच्या तरुण पिढीची क्षमता आणि तुम्ही निर्माण केलेला डेटा..ते म्हणाले की, भारताकडे तरुणाई आणि जगातील सर्वाधिक डेटा दोन्ही आहेत. प्रत्येक भारतीय दररोज एक गिगाबाइट डेटा वापरतो; भविष्यातील प्रगती या डेटावर आणि तुमच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. तरुणाई आणि डेटा मिळून २१ व्या शतकाची अर्थव्यवस्था घडवतात. युवकांच्या समस्यांना समोर आणण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. पक्षाने बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि सरकारी भरतीमधील दिरंगाई यांसारख्या मुद्द्यांवरून सरकारला सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत..8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! पुढचे दोन दिवस महत्त्वाचे, बैठकांना सुरुवात; 'हे' 5 मुद्दे गाजणार.ते म्हणाले की, प्रत्येक संस्थेतील प्रचारक, प्रसारमाध्यमांमधील प्रचारक, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील प्रचारक हे विचारप्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. भारतातील तरुणांनी भीतीचा सामना करून देश बदलला. तुम्ही तुमचा आवाज द्वेषाने नव्हे, तर प्रेमाने उठवला. आम्ही द्वेष आणि हिंसेच्या माध्यमातून कधीही काम करणार नाही. भारताची संस्कृती सत्य आणि अहिंसेची आहे, द्वेषाची नाही. एकाही विद्यार्थ्याने आपल्या मनात द्वेष बाळगता कामा नये. आपण द्वेष करता कामा नये, आपण व्यवस्था बदलली पाहिजे. आपण प्रेम आणि आपुलकी बाळगली पाहिजे. आपण ही व्यवस्था संपवली पाहिजे, तिला निरोप दिला पाहिजे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.