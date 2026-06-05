Consumer Commission : कन्फर्म तिकीट होतं, तरी संपूर्ण प्रवास उभ्याने; अखेर रेल्वेलाच मोजावी लागली मोठी किंमत, नेमकं काय घडलं?

भोजपूर (आरा) जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने रेल्वे प्रशासनाच्या सेवेतील गंभीर त्रुटीचा निष्कर्ष काढला आहे. कन्फर्म आरक्षित जागा असूनही प्रवाशांना बसण्याची व्यवस्था न मिळाल्याने त्यांना उभ्या राहून संपूर्ण प्रवास करावा लागला. या प्रकरणात आयोगाने उत्तर मध्य रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाला दोषी ठरवत तिकिटाची रक्कम, नुकसानभरपाई आणि खटल्याचा खर्च परत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..प्रवासाची तयारी आणि आरक्षणएका प्रवाशाने आपल्या तीन मित्रांसह विंध्याचल ते आरा दरम्यानचा प्रवास करण्यासाठी ट्रेन क्रमांक १३२०२ एलटीटी-पाटणा एक्सप्रेसची चार कन्फर्म तिकिटे आयआरसीटीसीद्वारे बुक केली होती. बी-४ डब्यात ५८, ६२, ६३ आणि ६८ या सीट्स त्यांच्या नावे आरक्षित होत्या. या चार तिकिटांसाठी एकूण १,८७६.८० रुपये भाडे भरले गेले होते. तिकिटे पूर्णपणे वैध आणि कन्फर्म असल्याने प्रवाशांनी आश्वस्त मनाने प्रवास सुरू केला..ट्रेनमध्ये घडलेली घटनाट्रेनमध्ये चढल्यानंतर मात्र अप्रिय अनुभव सुरू झाला. रेल्वे कर्मचारी असल्याचा दावा करणाऱ्या काही व्यक्तींनी या आरक्षित जागांवर कब्जा केला. जागा रिकाम्या करण्याची विनंती केली असता त्यांनी नकार दिला. तक्रारदार म्हणाले की, त्या वेळी ट्रेनमध्ये टीटीई किंवा रेल्वे संरक्षण दलाचे कोणतेही कर्मचारी उपलब्ध नव्हते. रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक १३९ वर संपर्क साधण्याचे अनेक प्रयत्न केले, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर रेल्वे सेवा पोर्टल आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. तक्रार क्रमांक देऊनही कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नाही. परिणामी, चौघांना संपूर्ण प्रवास उभ्या राहून करावा लागला..Video: भारतीय रेल्वे पाहून ब्रिटिश कुटुंब थक्क! वंदे भारतच्या स्वच्छता अन् सुविधांनी जिंकले मन, व्हिडिओला 45 लाखांहून अधिक व्ह्यूज.आयोगासमोर युक्तिवादरेल्वे प्रशासनाने आयोगासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी शासकीय रेल्वे पोलिसांवर (जीआरपी) आहे आणि त्यांनी तक्रारीवर तातडीने लक्ष घेतले. मात्र आयोगाने हा युक्तिवाद फेटाळला. आयोगाचे अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह आणि सदस्य कमल किशोर सिंह यांच्या खंडपीठाने निष्कर्ष काढला की, वैध कन्फर्म तिकिटे आणि आरक्षित जागा असतानाही रेल्वे प्रशासन प्रवाशांना जागा उपलब्ध करून देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. यामुळे तक्रारदार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला..आयोगाचा निर्णयया प्रकरणात आयोगाने रेल्वे सेवेतील त्रुटी स्पष्टपणे नोंदवली. उत्तर मध्य रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाला १,८७६.८० रुपयांची तिकिट रक्कम आठ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळासाठी २०,००० रुपये नुकसानभरपाई आणि खटल्याच्या खर्चासाठी १५,००० रुपये देण्याचे निर्देश आहेत. रक्कम ६० दिवसांच्या आत न भरल्यास दहा टक्के वार्षिक व्याज आकारले जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे..Pune Lonavala Railway: 'पुणे-लोणावळा रेल्वेमार्ग फुल्ल!' ८८% क्षमतेने धावणाऱ्या मार्गावर नव्या लोकल फेऱ्यांना ब्रेक, रेल्वे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.