Vande Bharat Sleeper Train: आनंदाची बातमी! देशातील पहिली वंदे भारत स्लिपर ट्रेन रुळांवर लवकरच धावणार, अखेर रेल्वेकडून मान्यता

Vande Bharat Sleeper Train Speed: पहिली वंदे भारत स्लिपर ट्रेन लवकरच रुळांवर धावणार आहे. यासाठी रेल्वेने मान्यता दिली आहे. या ट्रेनचा वेग १६० किमी/ताशी असेल.
Vrushal Karmarkar
देशातील रेल्वे प्रवासाचा अनुभव एका नवीन पातळीवर नेण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने देशातील पहिल्या १६ डब्यांच्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला मान्यता दिली आहे. ही ट्रेन प्रवाशांना आरामदायी आणि सुधारित प्रवास अनुभव प्रदान करेल. या ट्रेनचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा वेग.

