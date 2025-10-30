Vande Bharat Sleeper Train: आनंदाची बातमी! देशातील पहिली वंदे भारत स्लिपर ट्रेन रुळांवर लवकरच धावणार, अखेर रेल्वेकडून मान्यता

देशातील रेल्वे प्रवासाचा अनुभव एका नवीन पातळीवर नेण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने देशातील पहिल्या १६ डब्यांच्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला मान्यता दिली आहे. ही ट्रेन प्रवाशांना आरामदायी आणि सुधारित प्रवास अनुभव प्रदान करेल. या ट्रेनचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा वेग. .तिला ताशी १६० किलोमीटरच्या कमाल वेगाने धावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो. ही स्लीपर आवृत्ती चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) द्वारे स्वदेशी पद्धतीने डिझाइन आणि उत्पादित केली गेली आहे. रेल्वे मंत्रालयाची दुसरी सर्वात महत्त्वाची घोषणा सुरक्षा आणि ऑपरेशनल मानकांशी संबंधित आहे..Vehicle Verification: फास्टॅगनंतर आता ‘केवायव्ही’चे पिल्लू; टोलनाक्यांवर वाहने रोखल्याच्या तक्रारी.रेल्वे बोर्डाने देशभरातील सर्व झोनल रेल्वे महाव्यवस्थापकांना स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत की ही हाय-स्पीड ट्रेन केवळ सर्वोच्च मानकांनुसार राखलेल्या ट्रॅकवरच चालेल. या ट्रॅकवर भारतीय रेल्वेच्या स्थायी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद ५२२ चे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. हाय-स्पीड ट्रेनची स्थिरता आणि प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हा नियम आवश्यक आहे. .सुरतमधून जाणारा मुंबई-दिल्ली रेल्वे ट्रॅक आधीच या मानकांची पूर्तता करतो. या हालचालीवरून हे दिसून येते की वेग आणि सोयीपेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात आहे. या घोषणा भारतीय रेल्वेच्या भविष्याला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, प्रवाशांना सुरक्षित, जलद आणि अत्यंत आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देतील. या ट्रेनची रचना आणि मांडणी रेल्वे बोर्डाने अंतिम केली आहे. वंदे भारत स्लीपर रेकमध्ये नऊ प्रकारचे कोच असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.