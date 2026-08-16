CAG Report : रेल्वे स्थानकातील पाणी पिता? CSMT, कल्याण, लोणावळ्यातही तपासणी; कॅगच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा

नवी दिल्ली : रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेसह मूलभूत सुविधांबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगच्या अहवालातून गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. १२ ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात देशातील ५१२ रेल्वे स्थानकांवरील प्रवासी सुविधा आणि स्वच्छतेची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत त्रुटी आढळल्या आहेत..पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये ई-कोलायप्रवाशांकडून तहान भागवण्यासाठी वॉटर कूलर किंवा प्लॅटफॉर्मवरील नळांचा वापर केला जातो. मात्र, तपासणीदरम्यान काही स्थानकांवरील वॉटर कूलर आणि प्लॅटफॉर्मवरील नळांमधून घेण्यात आलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये जीवाणूंचे अस्तित्व आढळले. कोईम्बतूर, पालक्काड, हैदराबाद, सीएसएमटी, कल्याण, लोणावळा आणि मधुपूर यांसह अनेक स्थानकांवरील वॉटर कूलरमध्ये ई-कोलाय आढळून आले..काही स्थानकांवर पाण्याची चाचणीच नाहीकॅगच्या तपासणीत सहा रेल्वे झोनमधील ५९ स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याची जिवाणूशास्त्रीय तपासणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे स्थानकांवर प्रवाशांना पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेचे पालन होत नसल्याचे अहवालातील तपासणीत स्पष्ट झाले आहे..CM Yogi: महाराष्ट्रातील कारवायांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारला आली जाग! भेसळखोरांविरुद्ध उचलली कठोर पावलं....मूलभूत सुविधांमध्येही कमतरताअहवालात केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेपुरते निरीक्षण मर्यादित राहिलेले नाही. प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या इतर मूलभूत सुविधांचीही तपासणी करण्यात आली. तब्बल ४५८ स्थानकांवर किमान आवश्यक प्रवासी सुविधा अपुऱ्या असल्याचे आढळून आले. यामध्ये शौचालये, मूत्रालये, नळ, बसण्याची व्यवस्था तसेच इतर मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे..रेल्वेला कॅगच्या शिफारसीपिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत आढळलेल्या त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर कॅगने रेल्वेला पाण्याची सर्वसमावेशक गुणवत्ता तपासणी करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच पाण्याच्या गुणवत्तेसंदर्भातील विहित नियमावलीचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानकांवरील पिण्याचे पाणी आणि प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सुविधांच्या व्यवस्थेकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे..TB मुक्तीसाठी 'सरपंचां'ना साकडं! गावागावांत 'हँड हेल्ड एक्स-रे'द्वारे स्क्रीनिंग; लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना शोधून मोफत उपचार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.