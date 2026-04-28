राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणातील आरोपी सोनमची ११ महिन्यांनंतर सुटका! न्यायालयाने दिला जामीन, काय आहे नेमकं प्रकरण?

राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी सोनमला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. काही अटी व शर्तींसह हा जामीन मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तब्बल ११ महिन्यांनंतर तिला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या निर्णयानंतर राजाच्या कुटुंबीयांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून प्रकरणाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे..सुमारे ११ महिन्यांपूर्वी सोनम आणि राजाचा विवाह झाला होता. त्यानंतर दोघेही हनीमूनसाठी मेघालयात गेले होते. मात्र, तीन दिवसांनंतर राजा बेपत्ता झाला आणि त्यानंतर त्याचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत आढळून आला होता. या घटनेने मोठी खळबळ उडाली होती. पुढील तपासात सोनमने प्रियकराच्या मदतीने पती राजाची हत्या केल्याचे उघड झाले होते. या प्रकरणामुळे त्या वेळी मोठी चर्चा रंगली होती. सोनमला उत्तर प्रदेशातून ताब्यात घेण्यात आले होते..सुरुवातीला हा अपघात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी सखोल तपास केल्यानंतर हा अपघात नसून नियोजित खून असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सोनम रघुवंशीने आपल्या प्रियकर राजच्या मदतीने पतीच्या हत्येचा कट रचला होता आणि योग्य संधी साधून त्याची हत्या केली, असे तपासात समोर आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली होती. अटकेनंतर सोनम कारागृहात बंद होती..दरम्यान, दीर्घ काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर सोनमने जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही अटींसह तिला जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबीयांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून पुढील सुनावणीत अधिक महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.