पंचायत समितीची निवडणूक पत्नी हरल्यानंतर भाजप आमदाराच्या खासगी सहाय्यकाने एका गावातील तब्बल ५० स्ट्रीट लाईट काढून घेतल्याचा आरोप होत आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या तीन तासांत ही कारवाई झाल्याने गावकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या घटनेमुळे स्थानिक राजकारणातही चर्चा सुरू झाली आहे. राजस्थानमधील टोंक जिल्ह्यात हा प्रकार घडला. .निवाई विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार रामसहाय वर्मा यांचे खासगी सहाय्यक आलोक शर्मा यांच्या पत्नी प्रियंका शर्मा यांनी पीपलू पंचायत समिती क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक दोनमधून निवडणूक लढवली होती. मात्र, या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्या तब्बल ७५१ मतांनी पराभूत झाल्या..इंदिरा गांधींकडून सुनेला थेट मारुती कंपनी भेट? सोनिया गांधींबाबत BJP खासदाराचा मोठा दावा; चौकशी अहवालातून धक्कादायक खुलासे समोर.माध्यमांमधील वृत्तानुसार, निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रियंका शर्मा यांनी प्रभागातील गावांमध्ये आणि छोट्या वस्त्यांमध्ये जवळपास ५० स्ट्रीट लाईट बसवल्या होत्या. मात्र, २० नोव्हेंबरला निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या तीन तासांत वीज विभागाची टीम गावात पोहोचली. त्यानंतर या सर्व लाईट काढून नेण्यात आल्या..गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या स्ट्रीट लाईट २४ ऑक्टोबरला बसवण्यात आल्या होत्या. मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्याच दिवशी त्या काढून नेण्यात आल्या. त्यामुळे निवडणुकीत पराभव झाल्याच्या रागातूनच ही कारवाई करण्यात आल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे..दरम्यान, या प्रकरणावर वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडली आहे. संबंधित स्ट्रीट लाईट बेकायदेशीरपणे बसवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्या काढण्यात आल्याचं विभागाच्या एईएन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच कारवाईच्या एक दिवस आधीच या अनधिकृत लाईटची माहिती मिळाली होती, असंही त्यांनी सांगितलं..अण्णांच्या आंदोलनाला BJP-RSSचा छुपा पाठिंबा, सोनिया गांधींच्या पुस्तकात उल्लेख; अण्णा हजारे म्हणाले, कोण....मात्र, ग्रामस्थांनी विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लाईट बसवल्या जात असताना अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही? निवडणुकीचा निकाल लागताच तीन तासांत त्या कशा काढण्यात आल्या? असे सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या घटनेची जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.