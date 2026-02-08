Crime: भयंकर! लग्नात पत्नीचं वेटरवरच प्रेम जडलं; नंतर प्रियकर आणि मित्रांच्या साथीनं महिलेनं पतीलाच संपवलं

लग्नात सुरू झालेल्या ओळखीचे रूपांतर प्रेमात आणि नंतर एका भयानक कटात कधी होईल हे कोणीही सांगू शकत नव्हते. राजस्थानातील श्री गंगानगर जिल्ह्यातील रवाळा पोलीस स्टेशन परिसरात ३० जानेवारीच्या रात्री आशिष कुमारची हत्या आता एक खळबळजनक प्रेम त्रिकोण हत्याकांड म्हणून समोर आली आहे. या हत्येमागील सूत्रधार आशिषची पत्नी आरजू उर्फ अंजली होती. जिने तिच्या प्रियकर आणि त्याच्या साथीदारांसह हे प्रकरण घडवले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, सात वर्षांपूर्वी एका लग्न समारंभात अंजलीची संजयशी भेट झाली. त्यावेळी संजय तिथे वेटर म्हणून काम करत होता. त्यांच्या संभाषणादरम्यान त्यांची ओळख झाली आणि त्यांनी त्यांचे फोन नंबर शेअर केले, परंतु अंजलीकडे मोबाईल फोन नसल्याने त्यांचा संपर्क तुटला. वेळ गेला पण २०२४ मध्ये, अंजलीने मोबाईल फोन घेतल्यानंतर, ते पुन्हा जोडले गेले. त्यांच्या संभाषणात वाढ झाली. त्यांची जवळीक वाढली आणि हळूहळू हे नाते प्रेमात बदलले..Ghaziabad Sisters Endlife : एकत्र जीवन संपवणाऱ्या तिघी बहिणींच्या पित्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर; तीन लग्नं अन् चौथ्या महिलेचा....त्यानंतर ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंजलीच्या कुटुंबाने तिचा विवाह रौला येथील रहिवासी आशिष कुमारशी ठरवला. आशिष हा एमएससी पदवीधर होता. शांत, सुशिक्षित माणूस होता. तर अंजली बी.कॉम. पदवीधर होती. लग्नानंतर अंजली तिच्या सासरच्या घरी राहायला गेली. परंतु ती या नात्यावर नाखूष होती. सादुलशहर ते रौला हे अंदाजे २२५ किलोमीटरचे अंतर भावनिक ओझे बनले. ती संजयच्या सतत संपर्कात राहिली आणि हळूहळू तिच्या वैवाहिक जीवनापासून दूर गेली..पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हत्येच्या सुमारे १६ दिवस आधी अंजली तिच्या आईवडिलांच्या घरी गेली होती. या काळात मी आणि संजयने आशिषला संपवण्याचा कट रचला. जरी ते कधीच भेटले नाहीत, तरी ते नियमितपणे व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे संपर्क साधत होते. हत्येच्या दिवशी त्यांनी एकमेकांशी पाच ते सात वेळा संपर्क साधला. ३० जानेवारीच्या रात्री, अंजलीने आशिषला नेहमीप्रमाणे बाहेर फिरायला असल्याचे भासवून घराबाहेर काढले. पूर्वनियोजित योजनेनुसार तिने संजयला लोकेशन पाठवले. .संजय त्याचे दोन साथीदार रोहित उर्फ रॉकी आणि बादल उर्फ सिद्धार्थ यांच्यासह व्हिलेज ०१ केएलएम रोडवरील झुडपात लपले होते. हे जोडपे येताच तिघांनी आशिषवर काठ्यांनी हल्ला केला. गंभीर दुखापत होऊनही तो वाचला तेव्हा त्यांनी मफलरने त्याचा गळा दाबून खून केला. हत्येनंतर अंजलीने आरोपीला तिचे कानातले आणि आशिषचा मोबाईल फोन दिला जेणेकरून ते दरोडा किंवा अपघात असल्याचे भासेल. तिने रस्त्यावर बेशुद्ध असल्याचे भासवले. रस्त्यावरून जाणाऱ्यांनी सूचना दिल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. परंतु रुग्णालयात आशिषला मृत घोषित करण्यात आले..High Court: ‘नीच-भिकारी’ म्हटलं म्हणून थेट SC/ST कायद्याखाली FIR… पण हायकोर्टाच्या निकालाने सगळेच चकित! उघड झाली खरी गोष्ट.पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत आणि गुदमरल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्यामुळे पोलिसांचा संशय आणखी बळावला आहे. पोलीस अधीक्षक अमृता दुहान यांच्या मते, अंजली, संजय आणि त्याच्या दोन साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. तिन्ही आरोपींना रिमांड देण्यात आला आहे. तर अंजलीला तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, तपासात या कटाबद्दल अधिक महत्त्वाचे तपशील उघड होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.