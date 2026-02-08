देश

Crime: भयंकर! लग्नात पत्नीचं वेटरवरच प्रेम जडलं; नंतर प्रियकर आणि मित्रांच्या साथीनं महिलेनं पतीलाच संपवलं

Sri Ganganagar Man Murder Case: आशिष हत्याकांडात एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. मृताच्या पत्नीने तिच्या प्रियकर आणि त्याच्या साथीदारांसह मिळून ही हत्या करण्याचा कट रचला होता.
लग्नात सुरू झालेल्या ओळखीचे रूपांतर प्रेमात आणि नंतर एका भयानक कटात कधी होईल हे कोणीही सांगू शकत नव्हते. राजस्थानातील श्री गंगानगर जिल्ह्यातील रवाळा पोलीस स्टेशन परिसरात ३० जानेवारीच्या रात्री आशिष कुमारची हत्या आता एक खळबळजनक प्रेम त्रिकोण हत्याकांड म्हणून समोर आली आहे. या हत्येमागील सूत्रधार आशिषची पत्नी आरजू उर्फ ​​अंजली होती. जिने तिच्या प्रियकर आणि त्याच्या साथीदारांसह हे प्रकरण घडवले होते.

