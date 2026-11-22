राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यात कोटा-उदयपूर राष्ट्रीय महामार्गावर शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील नऊ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये लहान मुलांचाही समावेश आहे. या दुर्घटनेत अन्य सहा जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. खाटू श्याम मंदिराचे दर्शन घेऊन महाराष्ट्रात परतत असताना या कुटुंबावर काळाने घाला घातला..रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकमिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री उशिरा आणि रविवारी पहाटेच्या सुमारास हा अपघात घडला. कोटा-उदयपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील शंभूपुरा गावाजवळ रात्री सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास प्रवाशांनी भरलेल्या क्रूझर वाहनाची रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक बसली. वाहन वेगात असल्याने धडक अत्यंत भीषण होती. या अपघातात वाहनातील नऊ जणांचा जागीच किंवा गंभीर जखमांमुळे मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले..एकाच कुटुंबातील १६ जण प्रवास करत होतेकोट्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त वाहनामध्ये एकूण १६ प्रवासी होते. हे सर्व जण एकाच कुटुंबातील सदस्य होते. त्यांनी राजस्थानमधील प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिराला भेट देऊन दर्शन घेतले होते. दर्शनानंतर हे कुटुंब महाराष्ट्राच्या दिशेने परतत होते. त्याचवेळी शंभूपुरा गावाजवळ त्यांच्या वाहनाची ट्रकला धडक बसली.या दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मृतांमध्ये लहान मुलांचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच संबंधित प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली..‘मी सोनं कमी खरेदी करण्यास सांगितलं, लोकांनी ऐकलं अन् भाव घसरले’; PM मोदींचं मोठं विधान.जखमींवर उपचार, मृतदेहांचे शवविच्छेदन सुरूअतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश जोशी यांनी या घटनेचे वर्णन अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायक अपघात असे केले. अपघातानंतर प्रशासनासमोर जखमींना योग्य वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांची प्रकृती सुधारण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे हे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले..जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्यावर उपचार केले जात असून, त्यांची प्रकृती सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या नऊ जणांच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही जोशी यांनी दिली..खाटू श्याम मंदिराचे दर्शन घेऊन महाराष्ट्रात परतणाऱ्या एकाच कुटुंबातील सदस्यांचा या अपघातात मृत्यू झाल्याने महाराष्ट्रातील या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Paper Leak: पेपरफुटीची बुधवारपासून सुनावणी ;न्यायालयात १४ आरोपींविरोधात आरोप निश्चित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.