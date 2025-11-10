Crime: संतापजनक! आधी वाद घातला, नंतर कुऱ्हाडीनं वार अन्... कलियुगी मुलाने वृद्ध पालकांना निर्घृणपणे संपवलं

राजस्थानातील अलवर येथे एका कलियुगी मुलाने त्याच्या वृद्ध पालकांची निर्घृण हत्या केली. त्याने त्यांच्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. दोघांनाही ठार मारले आणि नंतर तेथून पळून गेला. त्या राक्षसी मुलाने त्याच्या आईची चांदीची पायाची पायातलीही हिसकावून घेतली. असे वृत्त आहे की, आरोपी मद्यपी होता. दारूच्या नशेत तो नियमितपणे त्याच्या पालकांवर हल्ला करत असे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना अलवरमधील गोविंदगड येथे घडली. बडोदा मेव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हदरहेडा गावात राहणाऱ्या ७० वर्षीय हरिराम जाटव यांचा मुलगा ओमप्रकाश आणि त्यांची ६५ वर्षीय पत्नी शांती देवी यांनी कुऱ्हाडीने वार करून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर घटनास्थळावरून पळून गेला. त्याने रात्री हा गुन्हा केला. सकाळी हे जोडपे घराबाहेर न पडल्याने हे प्रकरण उघडकीस आले..Crime: कंबरेवर बेल्टच्या खुणा, चेहरा अन् गुप्तांगावर गंभीर जखमा... मॉडेलचा संशयास्पद मृत्यू, धक्कादायक कारण समोर.जवळच राहणारे लोक त्या जोडप्याच्या घरात गेले. त्यांना ते जोडपे बेडवर रक्ताने माखलेले आढळले. त्यानंतर त्यांनी जोडप्याच्या मोठ्या मुलाला, मोहरपालला, त्याच्या पालकांच्या हत्येची माहिती दिली. मोहरपालने पोलीस तक्रार दाखल केली की, त्यांना सकाळी ११ वाजता फोन आला. मोहरपालने पोलिसात तक्रार दाखल केली की, त्याचा एक लहान भाऊ ओमप्रकाश बेपत्ता आहे. .तो दारू पितो आणि त्याच्या आईवडिलांवर वारंवार हल्ला करतो. रात्री झोपण्यापूर्वी त्याने त्यांच्या डोक्यात कुऱ्हाडीने वार करून त्यांची हत्या केली. त्याने त्याच्या आईच्या पायातील चांदीची पायाची पायाचीही घेतली. मोहरपाल त्याच्या पत्नी आणि मुलांसह अलवरमध्ये राहतो. मेकॅनिक म्हणून काम करतो. तर ओमप्रकाश अविवाहित आहे..Crime: प्रेयसीला महागड्या वस्तूंची सवय लागली; नंतर प्रियकराचं नको ते कृत्य, प्रकरणात तिघांना अटक, काय घडलं?.घटनेची माहिती देताना स्टेशन ऑफिसर विजयपाल सिंह म्हणाले की, एफएसएल टीमने घटनास्थळावरून नमुने गोळा केले. दोन्ही वृद्धांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबियांना सोपवण्यात आले. शवविच्छेदन अहवालात हत्येची नेमकी वेळ स्पष्ट होईल. सुरुवातीच्या तपासात ही हत्या रात्रीच्या वेळी झाल्याचे दिसून येते. पोलिसांनी आरोपी मुलाचा शोध देखील सुरू केला आहे आणि तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.