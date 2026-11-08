Rajasthan Voter List Discrepancy : 30 लाख मतदारांची नावे गहाळ? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वादाच्या भोवऱ्यात, SIR प्रक्रियेनंतर दोन याद्यांमध्ये तफावत

Rajasthan old voter list controversy : राजस्थानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मतदार याद्यांवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेनंतर निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम मतदार यादीत सुमारे ३० लाख मतदारांची नावे कमी असल्याचा आरोप करण्यात आला (30 lakh voters missing Rajasthan voter list) आहे. .विशेष म्हणजे, नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांसाठी राजस्थान राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मतदार यादीत ही नावे अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे दोन्ही यादींमधील मतदारसंख्येत मोठी तफावत समोर आली आहे..दरम्यान, एका सामाजिक कार्यकर्त्याने या विसंगतीवर आक्षेप नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेनंतर अद्ययावत झालेल्या अंतिम मतदार यादीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जुन्या मतदार यादीचा वापर केला जात असल्याने हा प्रकार घडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..Praful Patel Clarification : '10 नोव्हेंबरनंतर पुन्हा भेटणार...' शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीत काय ठरलं? राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे होणार का विलीनीकरण?.SIR प्रक्रियेनंतर मतदारसंख्येत घटराजस्थानमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या प्रक्रियेपूर्वी राज्यात ५ कोटी ४७ लाख मतदार होते. मात्र, पुनरीक्षणानंतर ही संख्या घटून ५ कोटी १५ लाखांवर आली. या प्रक्रियेदरम्यान तब्बल ४४.२८ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, तर १२.९१ लाख नवीन मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे अंतिम मतदार यादीतील मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाली..स्थानिक निवडणुकांच्या यादीत ५.४५ कोटी मतदारदुसरीकडे, राजस्थान राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांसाठी तयार केलेल्या मतदार यादीत सुमारे ५ कोटी ४५ लाख मतदारांची नावे आहेत. विशेष म्हणजे, या यादीतही राज्यातील त्याच १९९ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतिम मतदार यादीतील ५.१५ कोटी आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या यादीतील ५.४५ कोटी मतदार यांच्यात जवळपास ३० लाखांचा फरक दिसून येत आहे. एकाच राज्यातील आणि त्याच विधानसभा मतदारसंघांतील मतदार याद्यांमध्ये एवढी मोठी तफावत कशी निर्माण झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..जुन्या मतदार यादीचा वापर केल्याचे स्पष्टीकरणया प्रकरणावर राजस्थान राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव राजेश वर्मा यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी SIR प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे या निवडणुकांसाठी जुन्या मतदार यादीचाच आधार घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Karnataka CM News : '2028 मध्ये डी. के. शिवकुमार हेच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहतील, सिद्धरामय्यांनी आता पक्षासाठी काम करावं'; मंत्री जारकीहोळींनी स्पष्ट केली भूमिका .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरण्यात आलेली मतदार यादी १ जानेवारी २०२५ रोजी अद्ययावत करण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगाकडून पारंपरिक पद्धतीने निवडणूक आयोगाच्या वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) प्रक्रियेनंतर अद्ययावत झालेल्या मतदार याद्यांचा आधार घेतला जातो, असेही वर्मा यांनी सांगितले..अंतिम मतदार यादीवर एकही हरकत नाहीराजस्थानचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवीन महाजन यांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी SIR प्रक्रियेपूर्वीच्या मतदार यादीचा वापर करण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. या प्रकरणावर मजूर किसान शक्ती संघटनेचे संस्थापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. SIR प्रक्रियेनंतर निवडणूक आयोगाने नवीन अंतिम मतदार यादी उपलब्ध करून दिलेली असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून जुन्याच मतदार यादीचा वापर का सुरू ठेवण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय..दरम्यान, SIR प्रक्रियेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम मतदार यादीविरोधात राजस्थानमध्ये एकही हरकत प्राप्त झाली नसल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे एका बाजूला अंतिम मतदार यादीतील नावे आणि दुसऱ्या बाजूला स्थानिक निवडणुकांसाठी वापरली जाणारी जुनी यादी, यांमधील तफावतीचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.