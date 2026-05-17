Rajdhani Express धावत्या राजधानी एक्सप्रेसमध्ये आगीचा भडका, एसी कोच जळून खाक

राजस्थानमध्ये त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीनला निघालेल्या राजधानी एक्सप्रेसमध्ये आग लागल्याची घटना घडली. ट्रेनच्या एसी कोचमध्ये आगीचा भडका उडाल्यानं प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. कोटा विभागीय रेल्वेच्या विक्रमगढ आलोट स्टेशनजवळ ही घटना घडली. आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच कोटा रेल्वे मंडळाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. Major Fire Incident in Rajdhani Express AC Coach Burnt Completely.राजधानी एक्सप्रेसच्या ज्या एसी कोचमध्ये आग लागली होती त्यातील ६८ प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं. ट्रेनमध्ये आग लागल्यानं या मार्गावरील इतर रेल्वे गाड्यांचं वेळापत्रक कोलमडलं आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आगीच्या घटनेची चौकशी केली जाणार असल्याचं सांगितलं..सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ, ३ दिवसात ३ रुपयांनी झाला महाग .पश्चिम मध्य रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे गाडी क्रमांक १२४३१ तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेसच्या बी१ कोचमध्ये आग लागली. ही घटना लुनी रिछा आणि विक्रमगड आलोटच्या दरम्यान घडली. डाऊन साइडला आग लागल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ट्रेनच्या डब्यातील सर्व प्रवाशांना सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात आलं..ट्रेनला लागलेल्या आगीमुळे कोणताही प्रवासी किंवा रेल्वे कर्मचारी जखमी झालेला नाही. सुदैवाने कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. आगीच्या घटनेनंतर तातडीने रेल्वे गाडीचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. आग रोखण्यासाठी एक्सप्रेसपासून आग लागलेला बी १ डबा वेगळा करण्यात आला. यामुळे पुढील अनर्थ टळल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिलीय.