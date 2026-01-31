इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काही तासांतच राजीव गांधींचा झालेला शपथविधी; नंतर निधनाची औपचारिक घोषणा केलेली

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काही तासातच पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती. राजीव गांधी यांना राजकारणात रस नव्हता. त्यांनी स्वत:ला राजकारणापासून दूर ठेवलं होतं. पायलट म्हणून ते नोकरी करत होते. पण भाऊ संजय गांधी यांच्या मृत्यूनंतर ते राजकारणात आले. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेसमध्ये अनेक दिग्गज आणि वरिष्ठ नेते होते पण राजीव गांधी यांना उत्तराधिकारी घोषित करत पंतप्रधानपदाची शपथ देण्यात आली होती. इंदिरा गांधी यांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्या घटनात्मक पदावरती होत्या. घटनात्मक पेचप्रसंग तयार होऊ नये म्हणून लगेचच राजीव गांधींना शपथ दिली होती. .इंदिरा गांधी यांच्यावर ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी सकाळी साडे नऊच्या सुमारास हल्ला झाला होता. यानंतर इंदिरा गांधी यांना एम्स रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. रुग्णालयात त्यांना वाचवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले गेले पण इंदिरा गांधी यांचा मृत्यू झाला. दुपारी अडीचच्या सुमारास इंदिरा गांधी यांचे निधन झाल्याचं अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलं..इंदिरा गांधी यांच्यावर १६ गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी राजीव गांधी कोलकात्यात होते. तिथून दिल्लीत येण्यासाठी विशेष विमानाची व्यवस्था करण्यात आली होती. दिल्लीत दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास राजीव गांधी पोहोचले होते. कोलकात्याहून विमानाने उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच राजीव गांधींना इंदिरा गांधींचे निधन झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं..Budget 2026 : 1973 सालच्या बजेटला 'ब्लॅक बजेट' का म्हटलं जात? देशावर नेमकं काय संकट आलं होतं?.इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर पुढे काय? असा प्रश्न समोर होता. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह वरिष्ठ नेते राजीव गांधी यांच्यासोबत होते. राजीव गांधींनी पंडित नेहरू आणि लाल बहाद्दुर शास्त्री यांच्या निधनानंतर काय परिस्थिती झाली होती असं प्रणव मुखर्जींना विचारलं होतं. तेव्हा प्रणव मुखर्जींनी सांगितलं की, केअर टेकर किंवा वरिष्ठ नेत्याला हंगामी पंतप्रधान पदाची शपथ दिली जाते. नेहरू आणि शास्त्रीजी यांच्या निधनानंतर गुलजारीलाल नंदा यांना पंतप्रधान बनवलं होतं. ते त्यावेळी सर्वात वरिष्ठ मंत्री होते..विमानातच उपस्थित असलेल्या नेत्यांनी चर्चेनंतर ठरवलं की राजीव गांधी यांनाच पंतप्रधान केलं पाहिजे. प्रणव मुखर्जी हे त्यावेळी दोन नंबरचे मंत्री होते. मात्र तरीही राजीव गांधी यांना पंतप्रधान करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तसंच त्यांनी राजीव गांधींना हेसुद्धा सांगितलं की, दिल्लीत इंदिरा गांधींच्या निधनाची घोषणा लगेच करू नये अशी सूचना द्या. इंदिरा गांधींच्या निधनाच्या बातमीसोबतच राजीव गांधी पंतप्रधान होतील असंही वृत्त दिलं जाईल..एम्समध्ये इंदिरा गांधी यांचं पार्थिव असतानाच पुढचा पंतप्रधान कोण याची चर्चा दिग्गज नेत्यांमध्ये सुरू होती. त्यावेळी अनेक दिग्गज पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत होते पण त्यांना दावा करण्याची संधीच मिळाली नाही. सर्वांनीच राजीव गांधी यांच्या नावाला सहमती दिली होती..राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान होऊ नये असं म्हणत त्यांना सोनिया गांधी यांनी अडवलंही होतं. तेव्हा राजीव गांधींनी मी इंदिरा गांधींचा मुलगा आहे, ज्यांना मी आवडत नाही ते तसेही मला सोडणार नाहीत असं सांगताच सोनिया गांधी निरुत्तर झाल्या होत्या. सायंकाळी चार वाजल्यानंतर राजीव गांधींच्या शपथविधीसाठी हालचाली सुरु झाल्या. राष्ट्रपतींकडून राजीव गांधींना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केलं गेलं. त्यावेळी राजीव गांधींनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात चौघांचा समावेश केला होता..राजीव गांधी यांनी इंदिरा गांधींची हत्या झाली त्याच दिवशी सायंकाळी ६ वाजून ४५ मिनिटांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती. राजीव गांधी भारताचे सहावे पंतप्रधान बनले होते. यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या निधनाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली आणि राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात नव्या सरकारचा शपथविधी झाल्याचंही जाहीर केलं गेलं..राजीव गांधी १९८४ ते १९८९ पर्यंत पंतप्रधानपदी राहिले. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पराभवाचा धक्का बसला. १९९१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राजीव गांधी गेले होते. तेव्हा तामिळनाडुच्या श्रीपेरंबदूर इथं हत्या झाली होती. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसची सूत्रं सोनिया गांधींच्या हाती आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.