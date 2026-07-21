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Raju Shetti Detained Delhi Police : राजू शेट्टी, दिल्ली पोलिसांमध्ये शाब्दिक चकमक; दिल्लीत पोहोचताच राजू शेट्टी, महादेव जानकरांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

Delhi Police Action : दिल्लीत पोहोचताच शेतकरी नेते राजू शेट्टी आणि महादेव जानकर यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यावेळी पोलिसांशी शाब्दिक चकमकही झाल्याचे सांगितले जात आहे.
Raju Shetti mahadev jankar Detained Delhi Police

Raju Shetti mahadev jankar Detained Delhi Police

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Farmer Protest Delhi : भारत-अमेरिका प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) विरोधात देशभरातील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीत आंदोलन छेडले असून, या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गेलेले माजी खासदार राजू शेट्टी आणि माजी मंत्री महादेव जानकर यांना दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी ताब्यात घेतले. राजघाट परिसरात शेतकरी नेत्यांना रोखताना पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये काही काळ शाब्दिक चकमकही झाली.

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