Rajya Sabha: राज्यसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर, केंद्रीय मंत्र्याच्या राजीनाम्यामुळे झालेली रिक्त

माहिती आणि प्रसारण आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री एल.मुरुगन यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. तसेच त्यांनी राज्यसभा सदस्यत्व सोडल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. एल.मुरुगन यांच्या राजीनाम्यामुळे मंत्रिपदाची जागा रिक्त झाली असून त्यासाठी आता पोटनिवडणूक जाहीर केली जाणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरुगन यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री पदासोबत मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा दिला होता. त्यांचा कार्यकाळ २ एप्रिल २०३० पर्यंत असून डॉ. एल. मुरुगन यांच्या राजीनाम्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. .Fake Aadhaar Card: बनावट आधारकार्ड गंभीर, उच्च न्यायालयाची 'यूआयडीएआय'ला विचारणा.त्यामुळे आता या जागेसाठी येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून त्याचदिवशी मतमोजणी केली जाणार आहे. सकाळी ९ ते दुपारी ४ या कालावधीत मतदान केले जाणार असून त्याच दिवशी सायंकाळी ५ वाजता मतमोजणी पार पडली जाणार असल्याची माहिती आहे..कसा असेल निवडणूक कार्यक्रम?26 ऑक्टोबर: अधिसूचना जारी2 नोव्हेंबर: उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख3 नोव्हेंबर: अर्जांची छाननी5 नोव्हेंबर: उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम तारीख12 नोव्हेंबर: मतदान आणि मतमोजणी.देशात ४-५ महिन्यात राजकीय उलथापालथ? काही काळ पंतप्रधानच नसतील; राज ठाकरेंचं खळबळजनक विधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.