राज्यसभेच्या २६ जागांसाठी २८ उमेदवार मैदानात, भाजपनं वाढवलं काँग्रेसचं टेन्शन; दोन-तृतियांश बहुमतासाठी NDAच्या हालचाली

Rajya Sabha Elections: देशातील १२ राज्यात राज्यसभेच्या २६ जागांसाठी १८ जूनला निवडणूक होणार आहेय .या २६ जागांमध्ये २४ जागा कार्यकाळ संपल्यानं रिक्त झाल्यात तर २ जागांवर पोटनिवडणूक लागली आहे. २६ जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत २८ उमेदवार मैदानत आहेत. राज्यसभेची ही निवडणूक एनडीएसाठी महत्त्वाची आहे. राज्यसभेत दोन तृतियांश बहुमत गाठण्यासाठी भाजपच्या हालचाली सुरू आहेत. झारखंड, मध्य प्रदेशात भाजप पुरस्कृत उमेदवारांना मैदानात उतरवल्यानं राज्यसभेच्या निवडणुकीची रंगत वाढली आहे. निवडणूक आयोगाने अनेक नेत्यांचा कार्यकाळ संपल्याचं जाहीर केलंय. यात माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांचाही यात समावेश आहे. .राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने मध्य प्रदेशात एक अधिकचा उमेदवार मैदानात उतरवलाय. तर झारखंडमध्ये अपक्ष उमेदवार परिमल नाथवानी यांना पाठिंबा देत विरोधकांना धक्का दिलाय. संख्याबळ पाहता झारखंडच्या दोन्ही जागा एनडीएला आणि मध्य प्रदेशातील एक जागा काँग्रेसला मिळणार आहे. पण भाजपच्या अतिरिक्त उमेदवारीमुळे काँग्रेसचं टेनशन वाढलं आहे. मध्य प्रदेशात तीन जागांसाठी भाजपचे तीन आणि काँग्रेसच्या एका उमेदवारानं अर्ज दाखल केलाय. तर झारखंडच्या दोन जागांसाठी झामुमो आणि काँग्रेसनं एक एक तर भाजपने अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देत एक अर्ज दाखल केलाय..गॅस नाही, सुरुवातीला फक्त हवाच येते; पाकिस्तानच्या हैदराबादमध्ये गृहिणींची तक्रार, PNG तुटवड्याने हैराण.गुजरातमध्ये भाजपने चार उमेदवार उतरवले आहेत. तर विरोधकांनी एकही उमेदवार न दिल्यानं इथं भाजपचा विजय निश्चित आहे. आंध्र प्रदेशात टीडीपीच्या तिघांनी तर जनसेनेकडून एक अर्ज दाखल झाला आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसनं एक, भाजपने दोन उमेदवार दिले आहेत..कर्नाटकात काँग्रेसनं तिघांना मैदानात उतरवलंय. तर भाजपने एक उमेदवार उभा केलाय. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांना डावलल्याचा आरोप काँग्रेसनं भाजपवर केला आहे. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशात भाजपने एक एक उमेदवार जाहीर केलाय. तर मेघालयात एनपीपी आणि मिझोरममध्ये झेडपीएमच्या उमेदवाराने अर्ज दाखल केला आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक तर तामिळनाडुत टीव्हीकेने त्यांची जागा काँग्रेसला दिली आहे..सध्या राज्यसभेच्या एकूण २४५ जागांपैकी १४८ खासदार एनडीएचे आहेत. तर विरोधकांकडे ६६ जागा आहेत. बहुमताचा आकडा १२३ असून दोन तृतियांश बहुमतासाठी १६४ जागांची आवश्यकता आहे. एनडीएकडून आता दोन तृतियांश आकडा गाठण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. २०२६ च्या वर्षभरात राज्यसभेच्या एकूण ७२ जागा रिक्त होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.